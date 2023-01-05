Сильна молитва на Святвечір, яка вбереже від біди та здійснить бажання

Молитва на Святвечір

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлиємі понад 2000 років тому.Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо.

Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина – Слова, що сталося Тiлом, – зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлиємських ясел і служити Йому.

Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу.

Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, від нині і повіки залишалися у нашому житті та наших серцях.

Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним.

Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – нині і повіки вічні. Амінь.

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Отче Наш, Царю Небесний, дякуємо за велику милість Твою всьому людству – народження маленького Ісуса сина Божого в Вифлиємі. Цю новину приніс Ангел, як велику радість людям. Поява на світ Твого Єдинородженого Сина, багато років, вселяє надію і віру в наші серця. Ми йдемо до Нього так, як колись йшли пастухи до вифлиємських ясел, вклонитися і бути вірними Сину Божому. У день Різдва Христового, благослови нас прославляти Сина Твого, як прославляли Ангели в ніч, коли народився Він. Нехай сьогодні, в кожнім серці, разом з народженням Христа, народиться любов один до одного, доброта порузуміння, вміння прощати і вірити. Господи, нехай Син Твій оберігає і захищає нас. Дарує милість свою і благодаттю. Вкаже кожному шлях до правди і віри. Пробачає гріхи наші і дарує вічне життя на небесах святих. Амінь.