Сильная молитва на Святвечер, которая убережет от беды и исполнит желания

Молитва на Святвечер

Прости нас, Господи, на Земле живущих,

не знающих годов грядущих,

прости за наше несовершенство!

За нашу земную суету, за то, что порой не ведаем, что творим.

Прости нас всех и помилуй!

Вразуми и направь на путь истины!

Дай нам Веры, Надежды, Любви!

Дай нам Света, Добра и Радости!

Господи! Как прекрасна жизнь на Земле!

Ты — наш Бог, Творец и Создатель.

Ты один вправе судить нас за наши деяния.

Так направь все силы Свои Небесные против Зла на Земле!

А мы, дети Твои, очищаясь душой пред ликом Твоим,

будем жить и творить благость на Земле!

Давайте жить в Мире и Добре, чтобы на нашей цветущей Земле никогда не кончалась жизнь!

Чтобы было больше счастливых и радостных лиц, а в глазах только слёзы радости!

Чтобы, продлевая Жизнь, видеть в детях свое продолжение,

гордиться своими умными, добрыми и здоровыми детьми,

воспитывать в них чувства любви, нежности и благодарности к родным, близким, к своей Земле.

Это и есть смысл Жизни — жить для любящих Тебя, Господи,

и творить Добро во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

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Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый спасения нашего ради на земли во плоти явитися и от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии неизреченно родитися! Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом поста предочистившихся, достигнути великаго праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями славословити, с волхвами поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощем нашим, утешаеши нас ныне не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной.

Темже молим Тя, отверзающаго щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ Твоих, дающаго всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничныя снеди, верным людем Твоим уготованныя, наипаче сия, от нихже повинующеся Уставу Церкви Твоея, в мимошедшии дни поста воздерживались рабы Твои, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость. Да вси мы, всякое довольство имуще, изобиловати будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя, питающаго и утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и Пресвятаго Духа во веки веков. Аминь.