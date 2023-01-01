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Чому в Україні скасували святкові вихідні: пояснення

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Україна, Неділя 01 січня 2023 13:32
Чому в Україні скасували святкові вихідні: пояснення Фото: чому в Україні скасували святкові вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У мирний час в Україні цього року мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята. Проте на період дії воєнного стану в Україні скасували всі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

Чому українці залишились без додаткових вихідних, розповідає РБК-Україна нижче.

З 2017 року Різдво Христове в Україні офіційно відзначають двічі - 25 грудня та 7 січня. У 2022 році 25 грудня випадало на неділю, а 7 січня 2023 - на суботу, так само як і 31 грудня згідно з календарем випадало на суботу,. Раніше якщо великі державні чи релігійні свята випадали на вихідний день, то наступний після них понеділок також був вихідним

Тому новорічні вихідні мали б припадати на:

  • понеділок, 26 грудня (Різдво);
  • понеділок, 2 січня (Новий рік);
  • понеділок, 9 січня (Різдво).

Проте за умов воєнного стану перенесення вихідних днів не передбачено, адже статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Цей закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України. Саме ним були скасовані усі святкові дні, а також введена заборона перенесення вихідного дня на наступний після святкового.

Нагадаємо, речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева нагадала, що під час новорічних свят комендантська година не скасовується. А порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.

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