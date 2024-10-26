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Сильна магнітна буря знову охопила Землю: скільки вона триватиме

Потужна магнітна буря накрила Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня, яка охопила Землю, здатна викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також буря такого рівня може впливати на роботу супутників, радіочастот, мобільного зв'язку.

Що відомо про найближчу магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, через які у простір виходить багато сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку називають магнітними або сонячними бурями.

Усі бурі розділяють за потужністю та наділяють їм К-індекси. До К-індексу 4 - це помірні бурі, які відчувають не всі люди на планеті.

Усі бурі від К-індексу 5 до К-індексу 9 - це потужні магнітні бурі червоного рівня. Вони можуть викликати погіршення самопочуття багатьох людей на планеті, збій у роботі супутників, радіочастот та джерел зв'язку.

Під час магнітних бур найвищих рівнів можливі полярні сяйва.

Коли найближча магнітна буря

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, помірна магнітна буря К-індексу 4 тривала над Землею останні декілька днів, а сьогодні, 26 жовтня, ця буря стала більш потужною та досягла рівня К-індексу 5.

За попередніми прогнозами фахівців, ця буря буде короткою і вже у неділю, 27 жовтня, збудження магнітосфери піде на спад.

Однак варто пам'ятати, що всі прогнози - попередні й можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Вплив магнітної бурі на людину

Чимало досліджень, які були проведені за останні 20 років, доводять взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. Зокрема, у такі дні люди значно частіше скаржаться на погане самопочуття, головні болі та звертаються до лікарів за допомогою.

Крім того, деякі дослідження показують, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення дратівливості та тривожності.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Туман в голові
  • Порушення концентрації
  • Зниження працездатності
  • Слабкість
  • Швидка втома
  • Проблеми зі сном
  • Сонливість вдень
  • Дратівливість
  • Агресія
  • Апатія
  • Підвищена тривожність
  • Стрибки тиску
  • Порушення ритму пульсу
  • Нудота
  • Біль у м'язах та суглобах

Чим можна допомогти організму

Медики переважно дають загальні рекомендації на дні магнітних бур - повноцінно висипатися, нормально харчуватися та більше відпочивати.

Полегшити стан допоможе:

  • Сон 7-9 годин, лягати спати та прокидатися в один й той самий час
  • Повноцінне харчування: легка, але багата на вітаміни та мінерали їжа, фрукти, овочі, зелень.
  • Обмеження у споживанні кави, гострих та шкідливих страв, енергетичних напоїв та алкоголю
  • Вживати достатню кількість звичайної води - для підтримки водного балансу
  • Свіже повітря - для насичення організму киснем, прогулянки - мінімум 30 хвилин
  • Провітрювання приміщень
  • Ранкова руханка, контрастний душ - зранку, ввечері - розслаблююча ванна
  • Натуральні чаї на травах - м'ята, меліса, ромашка
  • Уникати стресових ситуацій, відмовитися від суперечок, з'ясування стосунків

При погіршенні самопочуття - зв'язатися з лікарем для отримання необхідної консультації

 

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