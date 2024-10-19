Зелений проти чорного. Який чай найкорисніший

Чорний та зелений чай вживають чимало українців та багатьох людей цікавить питання, який же з цих напоїв має максимальну користь для здоров'я.

Відповідь на це питання надасть РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

В чому різниця між чорним та зеленим чаєм?

Знайте, і чорний, і зелений чай походять із рослини Camellia sinensis, але відрізняються методами обробки. Наприклад, після збору чайного листя воно в’яне та окислюється, що створює виразний аромат і колір чаю. Однак процес окислення можна зупинити за допомогою тепла, що фактично інактивує ферменти. Так виробляють різні чаї, наприклад, чорний і зелений.

Чорний чай виготовляється з листя рослини Camellia sinensis, яке повністю окислюється та ферментується, щоб надати чаю виразний міцний смак.

Під час окислення листя піддаються дії повітря, що поглиблює їх колір і підсилює смак. Звідти листя можна залишити як є або нагріти, висушити та подрібнити для приготування чорного чаю. Результатом цього процесу є темний чай із сильним, іноді гірким смаком. Найпопулярніші сорти чистого чорного чаю включають чай Ассам і чай Дарджилінг, а інші популярні сорти чорного чаю включають чай Ерл Грей, Бігелоу.

Зелений чай також виготовляється з листя рослини Camellia sinensis, але для цього використовуються молоде, неферментоване листя. На відміну від чорного чаю, листя швидко піддаються термічній обробці, обробці і тертці, не піддаючись окисленню.

Майте на увазі, що температура води, час заварювання та концентрація чаю також можуть змінити профіль смаку як зеленого, так і чорного чаю.

Користь зеленого та чорного чаю

Чорний і зелений чай мають досить схожі профілі поживних речовин, оскільки обидва містять кофеїн, антиоксиданти та інші важливі фітонутрієнти. Типовий чайний напій, приготований у співвідношенні 1 грам чайного листа на 100 мілілітрів води, заварюється протягом трьох хвилин, містить приблизно 250-350 міліграмів сухої речовини чаю.

Ці тверді речовини чаю складаються приблизно з 30-42% катехінів, або поліфенолів, корисних для вас фітонутрієнтів, які функціонують, щоб підтримувати ваше тіло в його працездатності, і 3-6% кофеїну.

Всі види чаю є дуже корисними (фото: freepik.com)

Вплив обробки та окислення

Основні харчові відмінності між чорним і зеленим чаєм походять від способів їх обробки та окислення. Хоча чорний і зелений чай містять однакову кількість поліфенолів, типи флавоноїдів або фітонутрієнтів у кожному чаї дещо відрізняються в результаті цього. Завдяки унікальним методам обробки, кожен з них пропонує деякі унікальні переваги для здоров’я, які ми розглянемо далі в наступному розділі.

Вміст калорій і рівень кофеїну І чорний, і зелений чай практично не містять калорій і містять порівнянну кількість кофеїну. 1 чашка чорного чаю містить нуль калорій, лише невелику кількість природного натрію (менше 5 міліграмів) і містить 26 міліграмів кофеїну.

Для порівняння, та сама чашка зеленого чаю містить менше 2 калорій, невелику кількість білка (0,25 грама) і трохи більше кофеїну 29 міліграмів. Він також містить мікроелементи вітамінів і мінералів, включаючи залізо, магній, калій, натрій, цинк, марганець, тіамін, рибофлавін, ніацин і вітамін B-6.

Відмінності поживних речовин: чи вони важливі?

Десятиліття досліджень показали, що фітонутрієнти як у чорному, так і в зеленому чаї можуть підтримувати здоров’я серцево-судинної системи та обміну речовин.

Останні дослідження показують, що ці чаї також можуть мати потенційні переваги для лікування старіння, діабету та раку.

Основні переваги можна віднести до катехінів і теафлавінів, які є потужними фітонутрієнтами, що містяться в обох типах чаю. З огляду на це, методи обробки, які використовуються для чорного та зеленого чаю, призводять до дещо різних антиоксидантних профілів.

Чорний чай окислюється та ферментується, під час якого катехіни окислюються (або конденсуються) у сполуки, відомі як теафлавіни та теарубігини. Ці сполуки надають темний колір і гіркуватий смак чорному чаю.

Зелений же чай не окислюється і не ферментується, що допомагає підтримувати вищий відсоток катехінів, а саме ECGC або епігалокатехін-3-галлат. Майте на увазі, що це не означає, що вміст поліфенолів у зеленому чаї вищий або кращий, ніж у чорному, просто інший.