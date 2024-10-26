Сильная магнитная буря снова охватила Землю: сколько она будет продолжаться

Магнитная буря красного уровня, которая накрыла Землю, способна вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Также буря такого уровня может оказывать влияние на работу спутников, радиочастот, мобильной связи.
Что известно о ближайшей магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, из-за которых в пространство выходит много солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитными или солнечными бурями.
Все бури разделяют по мощности и наделяют им К-индексы. До К-индекса 4 - это умеренные бури, которые чувствуют не все люди на планете.
Все бури от К-индекса 5 до К-индекса 9 - это мощные магнитные бури красного уровня. Они могут вызвать ухудшение самочувствия многих людей на планете, сбой в работе спутников, радиочастот и источников связи.
Во время магнитных бурь наивысших уровней возможны полярные сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, умеренная магнитная буря К-индекса 4 продолжалась над Землей последние несколько дней, а сегодня, 26 октября, эта буря стала более мощной и достигла уровня К-индекса 5.
По предварительным прогнозам специалистов, эта буря будет короткой и уже в воскресенье, 27 октября, возбуждение магнитосферы пойдет на спад.
Однако следует помнить, что все прогнозы - предварительные и могут меняться в зависимости от солнечной активности.
Многие исследования, проведенные за последние 20 лет, доказывают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В частности, в такие дни люди гораздо чаще жалуются на плохое самочувствие, головные боли и обращаются к врачам за помощью.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, снижение работоспособности, повышение раздражительности и тревожности.
Самые частые жалобы:
Медики преимущественно дают общие рекомендации на дне магнитных бурь – полноценно высыпаться, нормально питаться и больше отдыхать.
Облегчить состояние поможет:
При ухудшении самочувствия - связаться с врачом для получения необходимой консультации
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