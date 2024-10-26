Сильная магнитная буря снова охватила Землю: сколько она будет продолжаться

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, из-за которых в пространство выходит много солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитными или солнечными бурями.

Все бури разделяют по мощности и наделяют им К-индексы. До К-индекса 4 - это умеренные бури, которые чувствуют не все люди на планете.

Все бури от К-индекса 5 до К-индекса 9 - это мощные магнитные бури красного уровня. Они могут вызвать ухудшение самочувствия многих людей на планете, сбой в работе спутников, радиочастот и источников связи.

Во время магнитных бурь наивысших уровней возможны полярные сияния.

Когда ближайшая магнитная буря

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, умеренная магнитная буря К-индекса 4 продолжалась над Землей последние несколько дней, а сегодня, 26 октября, эта буря стала более мощной и достигла уровня К-индекса 5.

По предварительным прогнозам специалистов, эта буря будет короткой и уже в воскресенье, 27 октября, возбуждение магнитосферы пойдет на спад.

Однако следует помнить, что все прогнозы - предварительные и могут меняться в зависимости от солнечной активности.

Воздействие магнитной бури на человека

Многие исследования, проведенные за последние 20 лет, доказывают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В частности, в такие дни люди гораздо чаще жалуются на плохое самочувствие, головные боли и обращаются к врачам за помощью.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, снижение работоспособности, повышение раздражительности и тревожности.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Нарушение концентрации

Снижение трудоспособности

Слабость

Быстрая усталость

Проблемы со сном

Сонливость днем

Раздражительность

Агрессия

Апатия

Повышенная тревожность

Прыжки давления

Нарушение ритма пульса

Тошнота

Боль в мышцах и суставах

Чем можно помочь организму

Медики преимущественно дают общие рекомендации на дне магнитных бурь – полноценно высыпаться, нормально питаться и больше отдыхать.

Облегчить состояние поможет:

Сон 7-9 часов, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время

Полноценное питание: легкая, но богатая витаминами и минералами еда, фрукты, овощи, зелень.

Ограничения в потреблении кофе, острых и вредных блюд, энергетических напитков и алкоголя

Употреблять достаточное количество обычной воды - для поддержания водного баланса

Свежий воздух – для насыщения организма кислородом, прогулки – минимум 30 минут

Проветривание помещений

Утренняя зарядка, контрастный душ - утром, вечером - расслабляющая ванна.

Натуральные чаи на травах - мята, мелисса, ромашка.

Избегать стрессовых ситуаций, отказа от споров, выяснения отношений

При ухудшении самочувствия - связаться с врачом для получения необходимой консультации