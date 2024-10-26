Сильна магнітна буря знову охопила Землю: скільки вона триватиме
Магнітна буря червоного рівня, яка охопила Землю, здатна викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також буря такого рівня може впливати на роботу супутників, радіочастот, мобільного зв'язку.
Що відомо про найближчу магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, через які у простір виходить багато сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися.
Коли вони досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку називають магнітними або сонячними бурями.
Усі бурі розділяють за потужністю та наділяють їм К-індекси. До К-індексу 4 - це помірні бурі, які відчувають не всі люди на планеті.
Усі бурі від К-індексу 5 до К-індексу 9 - це потужні магнітні бурі червоного рівня. Вони можуть викликати погіршення самопочуття багатьох людей на планеті, збій у роботі супутників, радіочастот та джерел зв'язку.
Під час магнітних бур найвищих рівнів можливі полярні сяйва.
Коли найближча магнітна буря
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, помірна магнітна буря К-індексу 4 тривала над Землею останні декілька днів, а сьогодні, 26 жовтня, ця буря стала більш потужною та досягла рівня К-індексу 5.
За попередніми прогнозами фахівців, ця буря буде короткою і вже у неділю, 27 жовтня, збудження магнітосфери піде на спад.
Однак варто пам'ятати, що всі прогнози - попередні й можуть змінюватися залежно від сонячної активності.
Вплив магнітної бурі на людину
Чимало досліджень, які були проведені за останні 20 років, доводять взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. Зокрема, у такі дні люди значно частіше скаржаться на погане самопочуття, головні болі та звертаються до лікарів за допомогою.
Крім того, деякі дослідження показують, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення дратівливості та тривожності.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Туман в голові
- Порушення концентрації
- Зниження працездатності
- Слабкість
- Швидка втома
- Проблеми зі сном
- Сонливість вдень
- Дратівливість
- Агресія
- Апатія
- Підвищена тривожність
- Стрибки тиску
- Порушення ритму пульсу
- Нудота
- Біль у м'язах та суглобах
Чим можна допомогти організму
Медики переважно дають загальні рекомендації на дні магнітних бур - повноцінно висипатися, нормально харчуватися та більше відпочивати.
Полегшити стан допоможе:
- Сон 7-9 годин, лягати спати та прокидатися в один й той самий час
- Повноцінне харчування: легка, але багата на вітаміни та мінерали їжа, фрукти, овочі, зелень.
- Обмеження у споживанні кави, гострих та шкідливих страв, енергетичних напоїв та алкоголю
- Вживати достатню кількість звичайної води - для підтримки водного балансу
- Свіже повітря - для насичення організму киснем, прогулянки - мінімум 30 хвилин
- Провітрювання приміщень
- Ранкова руханка, контрастний душ - зранку, ввечері - розслаблююча ванна
- Натуральні чаї на травах - м'ята, меліса, ромашка
- Уникати стресових ситуацій, відмовитися від суперечок, з'ясування стосунків
При погіршенні самопочуття - зв'язатися з лікарем для отримання необхідної консультації
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