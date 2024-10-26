Сильная магнитная буря снова охватила Землю: сколько она будет продолжаться
Магнитная буря красного уровня, которая накрыла Землю, способна вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Также буря такого уровня может оказывать влияние на работу спутников, радиочастот, мобильной связи.
Что известно о ближайшей магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, из-за которых в пространство выходит много солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитными или солнечными бурями.
Все бури разделяют по мощности и наделяют им К-индексы. До К-индекса 4 - это умеренные бури, которые чувствуют не все люди на планете.
Все бури от К-индекса 5 до К-индекса 9 - это мощные магнитные бури красного уровня. Они могут вызвать ухудшение самочувствия многих людей на планете, сбой в работе спутников, радиочастот и источников связи.
Во время магнитных бурь наивысших уровней возможны полярные сияния.
Когда ближайшая магнитная буря
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, умеренная магнитная буря К-индекса 4 продолжалась над Землей последние несколько дней, а сегодня, 26 октября, эта буря стала более мощной и достигла уровня К-индекса 5.
По предварительным прогнозам специалистов, эта буря будет короткой и уже в воскресенье, 27 октября, возбуждение магнитосферы пойдет на спад.
Однако следует помнить, что все прогнозы - предварительные и могут меняться в зависимости от солнечной активности.
Воздействие магнитной бури на человека
Многие исследования, проведенные за последние 20 лет, доказывают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В частности, в такие дни люди гораздо чаще жалуются на плохое самочувствие, головные боли и обращаются к врачам за помощью.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, снижение работоспособности, повышение раздражительности и тревожности.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Нарушение концентрации
- Снижение трудоспособности
- Слабость
- Быстрая усталость
- Проблемы со сном
- Сонливость днем
- Раздражительность
- Агрессия
- Апатия
- Повышенная тревожность
- Прыжки давления
- Нарушение ритма пульса
- Тошнота
- Боль в мышцах и суставах
Чем можно помочь организму
Медики преимущественно дают общие рекомендации на дне магнитных бурь – полноценно высыпаться, нормально питаться и больше отдыхать.
Облегчить состояние поможет:
- Сон 7-9 часов, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время
- Полноценное питание: легкая, но богатая витаминами и минералами еда, фрукты, овощи, зелень.
- Ограничения в потреблении кофе, острых и вредных блюд, энергетических напитков и алкоголя
- Употреблять достаточное количество обычной воды - для поддержания водного баланса
- Свежий воздух – для насыщения организма кислородом, прогулки – минимум 30 минут
- Проветривание помещений
- Утренняя зарядка, контрастный душ - утром, вечером - расслабляющая ванна.
- Натуральные чаи на травах - мята, мелисса, ромашка.
- Избегать стрессовых ситуаций, отказа от споров, выяснения отношений
При ухудшении самочувствия - связаться с врачом для получения необходимой консультации
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