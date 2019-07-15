ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сила аргументов: Юлия Тимошенко за час убедила зрителей NewsOne изменить свое отношение к снижению тарифов

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 22:45
Сила аргументов: Юлия Тимошенко за час убедила зрителей NewsOne изменить свое отношение к снижению тарифов
Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Юлия Тимошенко предоставила в студии решениях двух судов о тарифах

За время общения Юлии Тимошенко с ведущим NewsOne, зрители радикальным образом изменили свой взгляд на снижение тарифов. Если в начале программы 89% тех, кто принимал участие в онлайн-голосовании считали, что это лишь предвыборный пиар, то через час таких осталось только 37%. Зато с 11% до 63% выросло количество тех, кто согласился с тем, что уменьшение тарифов должна требовать общественность.

 Сама лидер "Батькивщины" отметила, что 5 лет колоссальная пропаганда, которая использовала каналы телевидения, "зомбировала" людей, убеждая их, что завышенные цены на газ и коммуналку являются якобы рыночными.

Но "зомбирование" разбивается об аргументы, отметила Юлия Тимошенко и продемонстрировала решение двух судов, которые на основании тщательных экспертиз установили, что решение об увеличении цены на газ для населения является незаконным и безосновательным.

 "Теперь, - отметила лидер "Батькивщины" - это решение должно быть отменено президентом, а если президент не решится это сделать - новым правительством, созданным следующим парламентом. Если общественность требует уменьшения тарифов, то лучшим способом давления является голосование за "Батькивщину", ведь чем больше будет ее представительство в новом парламенте и правительстве, тем быстрее она примет решение об установлении справедливых тарифов", - подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко назвала разногласия со "Слугой народа" и "Голосом".

А также рассказывали о том, что Юлия Тимошенко высказалась за то, чтобы украинцы получали немедленную медицинскую помощь без поборов.

Тимошенко: "Ощадбанк" нагло приватизируют на глазах народа и президента Поддерживая молодежь, мы поощряем украинцев жить и работать на Родине, - Тимошенко
Новости Украины Тимошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь