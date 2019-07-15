Сила аргументов: Юлия Тимошенко за час убедила зрителей NewsOne изменить свое отношение к снижению тарифов

Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Юлия Тимошенко предоставила в студии решениях двух судов о тарифах

За время общения Юлии Тимошенко с ведущим NewsOne, зрители радикальным образом изменили свой взгляд на снижение тарифов. Если в начале программы 89% тех, кто принимал участие в онлайн-голосовании считали, что это лишь предвыборный пиар, то через час таких осталось только 37%. Зато с 11% до 63% выросло количество тех, кто согласился с тем, что уменьшение тарифов должна требовать общественность.

Сама лидер "Батькивщины" отметила, что 5 лет колоссальная пропаганда, которая использовала каналы телевидения, "зомбировала" людей, убеждая их, что завышенные цены на газ и коммуналку являются якобы рыночными.

Но "зомбирование" разбивается об аргументы, отметила Юлия Тимошенко и продемонстрировала решение двух судов, которые на основании тщательных экспертиз установили, что решение об увеличении цены на газ для населения является незаконным и безосновательным.

"Теперь, - отметила лидер "Батькивщины" - это решение должно быть отменено президентом, а если президент не решится это сделать - новым правительством, созданным следующим парламентом. Если общественность требует уменьшения тарифов, то лучшим способом давления является голосование за "Батькивщину", ведь чем больше будет ее представительство в новом парламенте и правительстве, тем быстрее она примет решение об установлении справедливых тарифов", - подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко назвала разногласия со "Слугой народа" и "Голосом".

А также рассказывали о том, что Юлия Тимошенко высказалась за то, чтобы украинцы получали немедленную медицинскую помощь без поборов.