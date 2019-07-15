Сила аргументів: Юлія Тимошенко за годину переконала глядачів NewsOne змінити своє ставлення до зниження тарифів

Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Юлія Тимошенко надала в студії рішення двох судів про тарифи

За час спілкування Юлії Тимошенко з ведучим NewsOne, глядачі радикальним чином змінили свій погляд на зниження тарифів. Якщо на початку програми 89% тих, хто брав участь в онлайн-голосуванні вважали, що це лише передвиборчий піар, то через годину таких залишилося лише 37%. Зате з 11% до 63% зросла кількість тих, хто погодився з тим, що зменшення тарифів повинна вимагати громадськість.

Сама лідер "Батьківщини" зазначила, що 5 років колосальна пропаганда, яка використовувала канали телебачення, "зомбувала" людей, переконуючи їх, що завищені ціни на газ і комуналку є нібито ринковими.

Але "зомбування" розбивається об аргументи, зазначила Юлія Тимошенко і продемонструвала рішення двох судів, які на підставі ретельних експертиз встановили, що рішення про збільшення ціни на газ для населення є незаконним і безпідставним.

"Тепер, - зазначила лідер "Батьківщини" - це рішення має бути скасоване президентом, а якщо президент не наважиться це зробити - новим урядом, створеним наступним парламентом. Якщо громадськість вимагає зменшення тарифів, то кращим способом тиску є голосування за "Батьківщину", адже чим більше буде її представництво в новому парламенті і уряді, тим швидше вона прийме рішення про встановлення справедливих тарифів", - підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тимошенко назвала розбіжності з "Слугою народу" і "Голосом".

А також розповідали про те, що Юлія Тимошенко висловилася за те, щоб українці отримували негайну медичну допомогу без поборів.