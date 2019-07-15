Тимошенко назвала разногласия со "Слугой народа" и "Голосом"

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

При этом создание с ними коалиции в Раде обезопасит новую власть от ошибок, отметила Тимошенко

У "Батькивщины" есть существенные разногласия с партиями "Слуга народа" и "Голос", но создание с ними коалиции в следующем парламенте обезопасит новую власть от ошибок и выведет Украину на путь устойчивого развития. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале NewsOne, передает РБК-Украина.

Среди таких расхождений лидер "Батькивщины" назвала нежелание представителей новых проектов снижать вдвое тарифы, поднимать размер пенсий, продлевать мораторий на распродажу земли и пересматривать содержание медицинской реформы.

"Возможно, они действительно не до конца разобрались и не изучили европейский опыт, – предположила Тимошенко. – Но тем важнее присутствие "Батькивщины" в коалиции и правительстве. Украинцы должны понимать, что каждый голос, отданный нашей команде, увеличивает возможности для изменений в интересах людей – и не только в вопросах тарифов или медицинского страхования".

Среди первоочередных действий, которые будет проводить "Батькивщина", политик назвала немедленное увеличение минимальной пенсии до прожиточного минимума, который сейчас составляет 3094 гривен, и начало перехода к европейской – персонифицированной – пенсионной системе.

"Она предусматривает, что с момента, когда человек пошел на работу и начал платить пенсионные взносы, они начисляются на его частный счет в государственном банке, который гарантирует их сохранность и начисляет на них дополнительные проценты", – пояснила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что это не только позволит пенсионерам самим распоряжаться своими средствами, но и существенно увеличит размер пенсий.