Сік з цього фрукта зміцнює серце та допомагає уникнути запалення

В 100 грамах соку манго міститься:

калорії - 51

білок - 0,11 г

жири - 0,06 г

вуглеводи - 13 г

Манго також є хорошим джерелом мінералів міді та фолієвої кислоти, які підтримують здоровий ріст і розвиток плода.

Сік манго можна додавати до різноманітних напоїв, десертів, приготувати на його основі соуси, крем, смузі, додати до алкогольних та безалкогольних коктейлів. Можна приготувати желе з манго, торт або десерти з манговою начинкою.