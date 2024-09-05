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Сік з цього фрукта зміцнює серце та допомагає уникнути запалення

Чим корисний сік манго для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Манго люблять їсти у всьому світі. Сік з такого фрукта часто недооцінюють. Однак, він містить антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які можуть допомогти зміцнити імунну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

В 100 грамах соку манго міститься:

  • калорії - 51
  • білок - 0,11 г
  • жири - 0,06 г
  • вуглеводи - 13 г

Манго також є хорошим джерелом мінералів міді та фолієвої кислоти, які підтримують здоровий ріст і розвиток плода.

Сік манго можна додавати до різноманітних напоїв, десертів, приготувати на його основі соуси, крем, смузі, додати до алкогольних та безалкогольних коктейлів. Можна приготувати желе з манго, торт або десерти з манговою начинкою.

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мангоФруктиСікЗдоров'я