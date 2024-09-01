Як зробити найсмачнішу сушку з яблук та довго її зберігати

Сухофрукти є необхідним продуктом для людей будь-якого віку. Особливо взимку, коли немає свіжих фруктів, організм потребує вітамінів і корисних речовин. Які є способи зробити смачну сушку з ваших яблук та зберігати її якомога довше, щоб ласувати взимку?

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться усіма методами приготуваннями сухофруктів з яблук як за допомогою техніки, так і без неї.

Підготовка яблук

Перед тим як зробити сухофрукти з яблук, ретельно промийте їх і висушіть природним способом. Після цього розріжте фрукти на часточки; якщо є охота можна видалити насіння і зняти шкірку.

Приготуйте сольовий розчин (1 ч. л. солі на 1 л води) і замочіть в ньому яблука на 2-3 хвилини. Потім знову просушіть яблука.

Сушка яблук на сонці

Найстаріший спосіб сушіння яблук - на сонці. Цей метод підходить влітку, під час спекотної погоди. Восени таке сушіння може бути проблематичним.

Підготовлені фрукти розкладіть на сітці або папері і сушіть протягом 3-4 днів, щодня перевертаючи їх. Щоб захистити від шкідників, накрийте їх марлею.

Можна сушити на прищіпках, а можна просто розкласти шматочки на листах горизонтально (фото: Smak.ua)

Сушка в електросушарці

Для приготування сухофруктів за допомогою електросушарки наріжте очищені яблука часточками і розкладіть їх на піддони. Встановіть температуру не менше 60°C і сушіть яблука максимум 7 годин. Перевірте готовність: якщо фрукти залишаються вологими, сушіть ще 2-3 години.

Сушка в мікрохвильовій печі

Візьміть плоску тарілку, розкладіть на ній нарізані часточками яблука. Встановіть мінімальну потужність і час - 30 секунд. Потім переверніть фрукти і включіть максимальну потужність на 4-5 хвилин.

Сушка в духовці

Розігрійте духовку до 85°C. Застеліть листи або решітку пергаментом, розкладіть нарізані яблука тонким шаром і залиште дверцята духовки трохи відкритими. Через 2 години переверніть яблука і поміняйте місцями листами.

Через 3 години зменшить температуру до 70°C. Коли основна частина вологи випарується, знову зменшіть температуру до 50°C і сушіть яблука ще 4 години.

Духовка - найпростіший метод швидко сушити яблука (фото: Smak.ua)

Зберігання сухофруктів

Основні табу при зберіганні

Щоб сухофрукти зберігалися довго і не псувалися, уникайте наступних помилок:

Не пакуйте сушені фрукти в поліетиленові пакети, оскільки пластик може створити парниковий ефект і призвести до появи цвілі.

Не залишайте сухофрукти в місцях з високою вологістю, це може спричинити їх псування.

Не зберігайте сушку поруч з продуктами з сильним запахом, оскільки вона може вбирати запахи.

Не залишайте сушку на сонці, оскільки прямі сонячні промені можуть знищити вітаміни і погіршити смак.

Зберігання у банках

Для довгого зберігання сухофруктів найкраще використовувати скляні банки з герметичними кришками. Це захистить продукт від молів, вологи та запахів.

Переконайтеся, що яблука повністю охололи перед заповненням банок. Намагайтеся залишити якомога менше пустот у банках і щільно закрийте кришку.

Зберігайте банки в темному і прохолодному місці при температурі від +10°C до +15°C. Регулярно перевіряйте банки на предмет появи цвілі, неприємного запаху чи вологості.

Якщо ви не фанат скляних банок, можна зберігати сухофрукти в полотняних мішках (найкраще підходять вироби з льону і бавовни), вакуумних пакетах або паперових упаковках. Важливо, щоб тара була герметично закрита.

Захист від молів

Моль є ворогом сухих продуктів, але є прості способи захиститися від неї. Використовуйте герметичну тару або щільно зав'язуйте мішечки і пакети.

Зберігайте сухофрукти в прохолодних місцях, оскільки комахи не люблять холод. Можна також розкласти лавровий лист або лаванду в місцях зберігання, щоб відлякувати міль своїм специфічним запахом.