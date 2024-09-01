ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зробити найсмачнішу сушку з яблук та довго її зберігати

Неділя 01 вересня 2024 07:45
UA EN RU
Як зробити найсмачнішу сушку з яблук та довго її зберігати Сушку смачно їсти й просто так, і варити з неї компоти (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Сухофрукти є необхідним продуктом для людей будь-якого віку. Особливо взимку, коли немає свіжих фруктів, організм потребує вітамінів і корисних речовин. Які є способи зробити смачну сушку з ваших яблук та зберігати її якомога довше, щоб ласувати взимку?

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться усіма методами приготуваннями сухофруктів з яблук як за допомогою техніки, так і без неї.

Підготовка яблук

Перед тим як зробити сухофрукти з яблук, ретельно промийте їх і висушіть природним способом. Після цього розріжте фрукти на часточки; якщо є охота можна видалити насіння і зняти шкірку.

Приготуйте сольовий розчин (1 ч. л. солі на 1 л води) і замочіть в ньому яблука на 2-3 хвилини. Потім знову просушіть яблука.

Сушка яблук на сонці

Найстаріший спосіб сушіння яблук - на сонці. Цей метод підходить влітку, під час спекотної погоди. Восени таке сушіння може бути проблематичним.

Підготовлені фрукти розкладіть на сітці або папері і сушіть протягом 3-4 днів, щодня перевертаючи їх. Щоб захистити від шкідників, накрийте їх марлею.

Як зробити найсмачнішу сушку з яблук та довго її зберігатиМожна сушити на прищіпках, а можна просто розкласти шматочки на листах горизонтально (фото: Smak.ua)

Сушка в електросушарці

Для приготування сухофруктів за допомогою електросушарки наріжте очищені яблука часточками і розкладіть їх на піддони. Встановіть температуру не менше 60°C і сушіть яблука максимум 7 годин. Перевірте готовність: якщо фрукти залишаються вологими, сушіть ще 2-3 години.

Сушка в мікрохвильовій печі

Візьміть плоску тарілку, розкладіть на ній нарізані часточками яблука. Встановіть мінімальну потужність і час - 30 секунд. Потім переверніть фрукти і включіть максимальну потужність на 4-5 хвилин.

Сушка в духовці

Розігрійте духовку до 85°C. Застеліть листи або решітку пергаментом, розкладіть нарізані яблука тонким шаром і залиште дверцята духовки трохи відкритими. Через 2 години переверніть яблука і поміняйте місцями листами.

Через 3 години зменшить температуру до 70°C. Коли основна частина вологи випарується, знову зменшіть температуру до 50°C і сушіть яблука ще 4 години.

Як зробити найсмачнішу сушку з яблук та довго її зберігатиДуховка - найпростіший метод швидко сушити яблука (фото: Smak.ua)

Зберігання сухофруктів

Основні табу при зберіганні

Щоб сухофрукти зберігалися довго і не псувалися, уникайте наступних помилок:

  • Не пакуйте сушені фрукти в поліетиленові пакети, оскільки пластик може створити парниковий ефект і призвести до появи цвілі.
  • Не залишайте сухофрукти в місцях з високою вологістю, це може спричинити їх псування.
  • Не зберігайте сушку поруч з продуктами з сильним запахом, оскільки вона може вбирати запахи.
  • Не залишайте сушку на сонці, оскільки прямі сонячні промені можуть знищити вітаміни і погіршити смак.

Зберігання у банках

Для довгого зберігання сухофруктів найкраще використовувати скляні банки з герметичними кришками. Це захистить продукт від молів, вологи та запахів.

Переконайтеся, що яблука повністю охололи перед заповненням банок. Намагайтеся залишити якомога менше пустот у банках і щільно закрийте кришку.

Зберігайте банки в темному і прохолодному місці при температурі від +10°C до +15°C. Регулярно перевіряйте банки на предмет появи цвілі, неприємного запаху чи вологості.

Якщо ви не фанат скляних банок, можна зберігати сухофрукти в полотняних мішках (найкраще підходять вироби з льону і бавовни), вакуумних пакетах або паперових упаковках. Важливо, щоб тара була герметично закрита.

Захист від молів

Моль є ворогом сухих продуктів, але є прості способи захиститися від неї. Використовуйте герметичну тару або щільно зав'язуйте мішечки і пакети.

Зберігайте сухофрукти в прохолодних місцях, оскільки комахи не люблять холод. Можна також розкласти лавровий лист або лаванду в місцях зберігання, щоб відлякувати міль своїм специфічним запахом.

Раніше ми писали, які 5 домашних алкогольних напоїв варто зробити з урожаю.

Читайте також про 9 овочів, які можна зберігати аж до весни.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Farmers' Almanac, Homes and Gardens, Southern Living.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрукти Сад і огород Яблука
NEWS
Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW
Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW