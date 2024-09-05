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Сок из этого фрукта укрепляет сердце и помогает избежать воспаления

Чем полезен сок манго для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Манго любят есть по всему миру. Сок из такого фрукта часто недооценивают. Однако он содержит антиоксиданты, витамины и минералы, которые могут помочь укрепить иммунную систему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

В 100 граммах сока манго содержится:

  • калории - 51
  • белок - 0,11 г
  • жиры - 0,06 г
  • углеводы - 13 г

Манго также является хорошим источником минералов меди и фолиевой кислоты, поддерживающих здоровый рост и развитие плода.

Сок манго можно добавлять в разнообразные напитки, десерты, приготовить на его основе соусы, крем, смузи, добавить к алкогольным и безалкогольным коктейлям. Можно приготовить желе из манго, торт или десерта с манговой начинкой.

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мангоФруктыСокЗдоровье