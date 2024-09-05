Сок из этого фрукта укрепляет сердце и помогает избежать воспаления

В 100 граммах сока манго содержится:

калории - 51

белок - 0,11 г

жиры - 0,06 г

углеводы - 13 г

Манго также является хорошим источником минералов меди и фолиевой кислоты, поддерживающих здоровый рост и развитие плода.

Сок манго можно добавлять в разнообразные напитки, десерты, приготовить на его основе соусы, крем, смузи, добавить к алкогольным и безалкогольным коктейлям. Можно приготовить желе из манго, торт или десерта с манговой начинкой.