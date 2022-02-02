ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти два способа помогут легко и быстро почистить манго

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 20:48
Эти два способа помогут легко и быстро почистить манго Как почистить манго (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Манго – экзотический фрукт, который продается в любом украинском супермаркете. Внутри плод желтый или оранжевый. Его чистка может вызвать некоторые трудности, потому что внутри плода большая косточка.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Так, манго используют для приготовления соков, цукатов, десертов и мороженого. Однако чаще всего манго едят в свежем виде.

Как очистить манго

Возьмите монеты и зубочистки

В частности, чистой металлической монетой несколько раз проведите краем по поверхности манго, чтобы смягчить кожуру. Далее возьмите зубочистку и аккуратно сделайте на манго продольный надрез.

После этого аккуратно вставьте под кожуру фрукта зубочистку и двигайте ею из стороны в сторону по всей длине разреза. Далее отнимите пальцем край кожи, снимите ее и вытяните манго.

Эти два способа помогут легко и быстро почистить мангоКак быстро почистить манго (5minutecrafts)

Сделайте правильный разрез кожи

Возьмите нож и сделайте два надреза на верхушке манго – один вдоль, а другой – поперек фрукта.

Затем поместите фрукты на подставку и поднимите пальцем край кожи и удалите ее.

Эти два способа помогут легко и быстро почистить мангоКак быстро почистить манго (5minutecrafts)

Как выбрать спелое манго

Манго имеет овальную форму. Его вес – 400-450 г. Кожица плода может быть зеленой, красной или желтой.

Главное, чтобы кожура была блестящей и гладкой. К тому же на ней не должно быть царапин или вмятин.

Экзотический фрукт должен быть тяжелым и мягким. По обеим сторонам косточки имеется утолщение, которое называют щечками. Они должны быть упругими, но в то же время мягкими. О спелости плода нам скажут мелкие коричневые точки.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как правильно есть фрукты и худеть.

Также мы писали, сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
фрукты манго
LITE
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер