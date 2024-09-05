Сік з цього фрукта зміцнює серце та допомагає уникнути запалення

Манго люблять їсти у всьому світі. Сік з такого фрукта часто недооцінюють. Однак, він містить антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які можуть допомогти зміцнити імунну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Чим корисний сік з манго

Дієтолог Крістофер Мора розповів, що корисність мангового соку залежить від способу його приготування та вмісту цукру. Варто шукати продукти, які на 100% складаються з фруктового соку.

Під час наступної поїздки до продуктового магазину приділіть деякий час читанню етикетки харчової цінності на звороті продукту.

Сік манго багатий вітамінами А і С, які зміцнюють імунну систему, калієм і магнієм, але його найпотужнішою поживною речовиною є антиоксиданти.

"Сік манго містить такі антиоксиданти, як мангіферин, який може допомогти запобігти пошкодженню клітин", - зазначив експерт.

Він також може бути ефективним для гідратації, хоча він не повинен замінювати воду. Крім того, манго може допомогти травленню за допомогою природних ферментів, які також можна знайти в соку манго.

За словами дієтолога Мішель Рутенштейн, сік манго багатий антиоксидантами, які можуть покращити імунні функції.

Антиоксиданти, такі як бета-каротин, можуть сприяти загальному здоров’ю, включаючи здоров’я серця, зменшуючи окислювальний стрес і запалення.

В 100 грамах соку манго міститься:

калорії - 51

білок - 0,11 г

жири - 0,06 г

вуглеводи - 13 г

Манго також є хорошим джерелом мінералів міді та фолієвої кислоти, які підтримують здоровий ріст і розвиток плода.

Магазинний сік проти домашнього

Куплений у магазині сік манго часто смачніший, ніж сік, який ми готуємо вдома.

Домашній манговий сік може бути кориснішим, якщо ви уникаєте додавання зайвих цукрів. Його природний високий вміст цукру може вимагати внести деякі зміни в напій або обмежити споживання.

Спробуйте розбавити його або віддайте перевагу цілим манго, які містять клітковину, а це допоможе контролювати рівень цукру в крові.

Сік манго можна додавати до різноманітних напоїв, десертів, приготувати на його основі соуси, крем, смузі, додати до алкогольних та безалкогольних коктейлів. Можна приготувати желе з манго, торт або десерти з манговою начинкою.