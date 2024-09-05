Сок из этого фрукта укрепляет сердце и помогает избежать воспаления

Манго любят есть по всему миру. Сок из такого фрукта часто недооценивают. Однако он содержит антиоксиданты, витамины и минералы, которые могут помочь укрепить иммунную систему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Чем полезен сок из манго

Диетолог Кристофер Мора рассказал, что полезность мангового сока зависит от способа его приготовления и содержания сахара. Следует искать продукты, которые на 100% состоят из фруктового сока.

Во время следующей поездки в продуктовый магазин уделите некоторое время чтению этикетки пищевой ценности на обороте продукта.

Сок манго богат витаминами А и С, которые укрепляют иммунную систему, калием и магнием, но его мощным питательным веществом являются антиоксиданты.

"Сок манго содержит такие антиоксиданты, как мангиферин, который может помочь предотвратить повреждение клеток", - отметил эксперт.

Он также может быть эффективным для гидратации, хотя он не должен заменять воду. Кроме того, манго может помочь пищеварению с помощью природных ферментов, которые можно также найти в соке манго.

По словам диетолога Мишель Рутенштейн, сок манго богат антиоксидантами, которые могут улучшить иммунные функции.

Антиоксиданты, такие как бета-каротин, могут способствовать общему здоровью, включая здоровье сердца, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

В 100 граммах сока манго содержится:

калории - 51

белок - 0,11 г

жиры - 0,06 г

углеводы - 13 г

Манго также является хорошим источником минералов меди и фолиевой кислоты, поддерживающих здоровый рост и развитие плода.

Магазинный сок против домашнего

Купленный в магазине сок манго часто вкуснее, чем сок, который мы готовим дома.

Домашний манговый сок может быть более полезным, если вы избегаете добавления лишних сахаров. Его природное высокое содержание сахара может потребовать внести некоторые изменения в напиток или ограничить потребление.

Попытайтесь разбавить его или отдайте предпочтение целым манго, содержащим клетчатку, а это поможет контролировать уровень сахара в крови.

Сок манго можно добавлять в разнообразные напитки, десерты, приготовить на его основе соусы, крем, смузи, добавить к алкогольным и безалкогольным коктейлям. Можно приготовить желе из манго, торт или десерта с манговой начинкой.