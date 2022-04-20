Маразм крепчал: список украинских звезд, которым 50 лет нельзя ездить в РФ

В России запретили въезд некоторым украинским звездам за их позицию. Под "санкции" попали более тридцати селебретис, которым не видеть гастролей по "золотому кольцу" в ближайшие 50 лет.

Список предоставили в газете Известия . В то же время силовики РФ эту информацию пока не подтвердили.

Люди из списка не смогут попасть в РФ до 2072 года, запрет начал действовать 16 апреля. В перечне оказались такие музыканты, актеры, ведущие, общественные деятели:

Макс Барских (Николай Бортник), Светлана Лобода, Евгений Мильковский (лидер группы Нервы), ALEKSEEV (Никита Алексеев), Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Олег Боднарчук, Святослав Вакарчук, Ян Гордиенко (блогер ЯнГо), Марина Гранкина (Орел и Решка), Ирина Швайдак (Один в каное), Устим Похмурский (Один в каное), Игорь Дзиковский (Один в каное), Андрей Данилко (Верка Сердючка), Дантес (Владимир Гудков), Джамала, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Алексей Завгородний (Позитив) Настя Каменских, Юрий Каплан (группа Валентин Стрыкало), Тина Кароль, Дмитрий Комаров, Евгений Комаровский, Дмитрий Монатик, Алина Паш, Потап (Алексей Потапенко), Антон Птушкин, Коля Серга, Мила Сивацкая (актриса), Елена Синельникова (генпродюсер Орла и Решки).

Антон Птушкин, ведущий Орла и Решки, блогер-миллионник уже отреагировал в Twiter, поиронизировав, что "выпуска про Поволжье не будет".