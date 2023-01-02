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"Сижу и плачу от счастья": известная украинская актриса выходит замуж

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Понедельник 02 января 2023 11:01
"Сижу и плачу от счастья": известная украинская актриса выходит замуж Милая Сивацкая выходит замуж (instagram.com/mila_sivatskaya)
Автор: Татьяна Самарук

Известная 24-летняя украинская актриса Мила Сивацкая рассказала, что в новогоднюю ночь бойфренд сделал ее предложение. Произошло это во время воздушной тревоги.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке она показала обручальное кольцо, которое красуется на ее безымянном пальце.

"Воздушная тревога. А я сижу и плачу от счастья. Самое важное "да", - подписала фото Мила.

&quot;Сижу и плачу от счастья&quot;: известная украинская актриса выходит замужМилая Сивацкая выходит замуж (instagram.com/mila_sivatskaya)

Добавим, что Мила редко показывает фотографии со своим парнем и почти ничего о нем не рассказывает. Известно, что мужчину зовут Сергей, они случайно познакомились в аэропорту "Жуляны".

&quot;Сижу и плачу от счастья&quot;: известная украинская актриса выходит замуж&quot;Сижу и плачу от счастья&quot;: известная украинская актриса выходит замужМила Сыватка с парнем (instagram.com/mila_sivatskaya)

Ранее мы сообщали, что Мили Сывацкой и другим актерам 50 лет нельзя ездить в РФ.

Также мы писали, что звезда "Квартала 95" выходит замуж за британца и готовится стать мамой.

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