"Сижу и плачу от счастья": известная украинская актриса выходит замуж
Известная 24-летняя украинская актриса Мила Сивацкая рассказала, что в новогоднюю ночь бойфренд сделал ее предложение. Произошло это во время воздушной тревоги.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке она показала обручальное кольцо, которое красуется на ее безымянном пальце.
"Воздушная тревога. А я сижу и плачу от счастья. Самое важное "да", - подписала фото Мила.
Милая Сивацкая выходит замуж (instagram.com/mila_sivatskaya)
Добавим, что Мила редко показывает фотографии со своим парнем и почти ничего о нем не рассказывает. Известно, что мужчину зовут Сергей, они случайно познакомились в аэропорту "Жуляны".
Мила Сыватка с парнем (instagram.com/mila_sivatskaya)
Ранее мы сообщали, что Мили Сывацкой и другим актерам 50 лет нельзя ездить в РФ.
Также мы писали, что звезда "Квартала 95" выходит замуж за британца и готовится стать мамой.