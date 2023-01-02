"Сижу и плачу от счастья": известная украинская актриса выходит замуж

Известная 24-летняя украинская актриса Мила Сивацкая рассказала, что в новогоднюю ночь бойфренд сделал ее предложение. Произошло это во время воздушной тревоги.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram .

На снимке она показала обручальное кольцо, которое красуется на ее безымянном пальце.

"Воздушная тревога. А я сижу и плачу от счастья. Самое важное "да", - подписала фото Мила.

Милая Сивацкая выходит замуж (instagram.com/mila_sivatskaya)

Добавим, что Мила редко показывает фотографии со своим парнем и почти ничего о нем не рассказывает. Известно, что мужчину зовут Сергей, они случайно познакомились в аэропорту "Жуляны".

Мила Сыватка с парнем (instagram.com/mila_sivatskaya)