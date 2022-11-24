Зірка "Кварталу 95" виходить заміж за британця і готується стати мамою

Акторка "Кварталу 95" Ірина Сопонару розповіла, що понад півтора року перебуває у стосунках з британцем, на ім'я Ріс. За словами зірки, вона спочатку хвилювалась починати зустрічатися з хлопцем, адже звикла бути сама.

Ірина вже й встигла познайомитися з батьками Ріса, їхня зустріч пройшла чудово.

"Не було у мене якогось хвилювання навіть, типу: "Ой, а якщо я їм не сподобаюся?". Ну чому я їм маю не сподобатися, я жінка, яка дуже кохає їхнього сина", - розповіла вона.

Сопонару додала, що вже готова до весілля, але воно відбудеться після перемоги України.

"Я дуже довго не була готова до весілля, от зараз воно й прийшло. Мені хочеться, щоб це було свято у повному розумінні цього слова, щоб всі раділи і святкували. Не так, щоб: "Дай Бог, щоб сирени не було", - додала Ірина.

Ірина Сопонару розповіла про свого хлопця (скрін)

Також акторка вже серйозно задумується про материнство. Однак, зараз народжувати зірка боїться через війну.

Зірка зазначила, що нічого не має проти того, аби усиновити дитину, яка позбавлена батьківського піклування. Ірина поки з хлопцем це не обговорювала, але акторка переконана, що Ріс не буде проти.

"Я колись говорила про те, що я не проти усиновлення. Я цієї думки не відкидаю, що можливо це станеться. Але зараз мені просто банально страшно. Він готовий до діалогу, але цю розмову я поставила на паузу, тому що це неможливо реалізувати. Коли настане час, я до цієї розмови повернуся", - зазначила вона.

Ірина Сопонару з хлопцем, на ім'я Ріс (instagram.com/irinasoponaru)