UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сидить у Києві, але має найвищу зарплату ЗСУ: Євгенія Емеральд зізналася, що її чоловік є охоронцем екснардепа

Євгенія Емералд з чоловіком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Іванна Пашкевич

Захисниця України Євгенія Емеральд, яка раніше розповіла про домашнє насильство у своїй родини, заявила, що її чоловік Євгеній Стипанюк є охоронцем екснардепа. За словами дівчини, він займає цю посаду досі, хоч і перебуває "на передовій".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю снайперки для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Стипанюк є охоронцем Олега Ляшка

Виявилося, що колишній обранець Євгенії вже понад шість років працює з ексдепутатом.

"Він постійно погрожував зв'язками з Ляшко... Я намагалася донести це до екснардепа, але той подумав, що це просто сімейна сварка", - згадала Євгенія.

Олег Ляшко зі Стипанюком (фото: скріншот з YouTube)

Крім цього, Емеральд розповіла, що Стипанюк часто перебуває у Києві, хоча "числиться" у цей час "на фронті".

"В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить", - заявила захисниця.

Весілля Емеральд зі Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Також вона додала, що є багато свідків, які постійно бачили Євгена у Києві, зокрема, сусіди будинку, де мешкала пара. Доказом також може бути відеоспостереження.

Дівчина підкреслила: їй соромно, що вона приховувала істинне місцеперебування ского колишнього.

"Він був мій чоловік, і я його реально боялася. Я була вагітною, слабкою… Але зараз я беру відповідальність за свої слова, у мене є докази на все",
- сказала Емеральд.

 

Скандал з охоронцем екснардепа у 2020 році

7 червня 2020 року, на одній із вулиць столиці, Стипанюк, порушуючи ПДР, намагався перелаштуватися на іншу смугу, але його не пропустили. У результаті він підрізав інше авто, заблокував його і вибіг з'ясовувати стосунки, погрожуючи пістолетом.

Пізніше на Facebook-сторінці Євгена з’явилося виправдання.

Так, чоловік підтвердив, що на відео дійсно зафіксували його, але наголосив, що пістолет в його руках був травматичним.

За його словами, другий водій погрожував йому ножем і "обіцяв зарізати", хоча на відео ніякого ножа видно не було.


 

Раніше ми розповідали, що нардеп із 158 квартирами під Києвом запропонував запровадити в Україні свято "подяки Богу".

Також ми писали, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула молода пара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євгенія Емеральд