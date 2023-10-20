Сидит в Киеве, но имеет самую высокую зарплату ВСУ: Евгения Эмеральд призналась, что ее муж является охранником экс-нардепа

Стипанюк является охранником Олега Ляшко

Оказалось, что бывший избранник Евгении уже более шести лет работает с экс-депутатом.

"Он постоянно угрожал связями с Ляшко... Я пыталась донести это до экс-нардепа, но тот подумал, что это просто семейная ссора", - вспомнила Евгения.

Олег Ляшко со Стипанюком (фото: скриншот из YouTube)

Кроме того, Эмеральд рассказала, что Стипанюк часто находится в Киеве, хотя "числится" в это время "на фронте".

"У меня есть очень много видео- и фото материалов с датами, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает", - заявила защитница.

Свадьба Эмеральда со Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Также она добавила, что есть много свидетелей, постоянно видевших Евгения в Киеве, в частности, соседи дома, где жила пара. Доказательством также может быть видеонаблюдение.

Девушка подчеркнула: ей стыдно, что она скрывала истинное местонахождение бывшего.

"Он был мой муж, и я его реально боялась. Я была беременной, слабой… Но сейчас я беру ответственность за свои слова, у меня есть доказательства на все",

- сказала Эмеральд.

Скандал с охранником экснардепа в 2020 году

7 июня 2020 года, на одной из улиц столицы, Стипанюк, нарушая ПДД, пытался перестроиться на другую полосу, но его не пропустили. В результате он подрезал другой автомобиль, заблокировал его и выбежал выяснять отношения, угрожая пистолетом.

Позже на Facebook-странице Евгения появилось оправдание.

Так, мужчина подтвердил, что на видео действительно зафиксировали его, но подчеркнул, что пистолет в его руках был травматичным.

По его словам, второй водитель угрожал ему ножом и "обещал зарезать", хотя на видео никакого ножа не было видно.