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Сидит в Киеве, но имеет самую высокую зарплату ВСУ: Евгения Эмеральд призналась, что ее муж является охранником экс-нардепа

Евгения Эмералд с мужем (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Иванна Пашкевич

Защитница Украины Евгения Эмеральд, которая ранее рассказала о домашнем насилии в своей семье, заявила, что ее муж Евгений Стипанюк является охранником экс-нардепа. По словам девушки, он занимает этот пост до сих пор, хоть и находится "на передовой".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью снайперши для YouTube-канала Алины Доротюк.

Стипанюк является охранником Олега Ляшко

Оказалось, что бывший избранник Евгении уже более шести лет работает с экс-депутатом.

"Он постоянно угрожал связями с Ляшко... Я пыталась донести это до экс-нардепа, но тот подумал, что это просто семейная ссора", - вспомнила Евгения.

Олег Ляшко со Стипанюком (фото: скриншот из YouTube)

Кроме того, Эмеральд рассказала, что Стипанюк часто находится в Киеве, хотя "числится" в это время "на фронте".

"У меня есть очень много видео- и фото материалов с датами, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает", - заявила защитница.

Свадьба Эмеральда со Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Также она добавила, что есть много свидетелей, постоянно видевших Евгения в Киеве, в частности, соседи дома, где жила пара. Доказательством также может быть видеонаблюдение.

Девушка подчеркнула: ей стыдно, что она скрывала истинное местонахождение бывшего.

"Он был мой муж, и я его реально боялась. Я была беременной, слабой… Но сейчас я беру ответственность за свои слова, у меня есть доказательства на все",
- сказала Эмеральд.

 

Скандал с охранником экснардепа в 2020 году

7 июня 2020 года, на одной из улиц столицы, Стипанюк, нарушая ПДД, пытался перестроиться на другую полосу, но его не пропустили. В результате он подрезал другой автомобиль, заблокировал его и выбежал выяснять отношения, угрожая пистолетом.

Позже на Facebook-странице Евгения появилось оправдание.

Так, мужчина подтвердил, что на видео действительно зафиксировали его, но подчеркнул, что пистолет в его руках был травматичным.

По его словам, второй водитель угрожал ему ножом и "обещал зарезать", хотя на видео никакого ножа не было видно.

 

Ранее мы рассказывали, что нардеп со 158 квартирами под Киевом предложил ввести в Украине праздник "Благодарности".

Также мы писали, что в Запорожье в результате атаки РФ погибла молодая пара.

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Євгенія Емеральд