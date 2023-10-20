Нардеп із 158 квартирами під Києвом запропонував запровадити в Україні свято "подяки Богу"

Депутат від фракції "За майбутнє" Віктор М'ялик з, якого підозрюють у несплаті податків на суму 97 млн грн, пропонує запровадити в Україні нове свято "День подяки Богу".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на зареєстрований у Раді законопроект №10152.

У чому пропозиція нардепа

М'ялик зареєстрував законопроект, покликаний забезпечити "особливу нагоду звернутися до Всевишнього". У попередній записці до законопроекту Мялик пропонує обрати останню неділю вересня як дату цього свята, оскільки в цей час завершується збирання врожаю.

Він вважає цей день особливою нагодою для всіх українців звернутися до Бога.

"Цього дня кожен матиме особливу можливість звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів та духовне зцілення, з вдячністю про благополуччя та добрі врожаї в нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави", - сказано в пояснювальній записці.

Що відомо про Віктора М'яликf

2021 року народному депутату України повідомили про підозру за ухилення від сплати податків на більш ніж 97 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють, що він займався підприємницькою діяльністю, не будучи юридичною особою.

Відповідно до слідства, підозрюваний у 2012 році розпочав будівництво багатоквартирних житлових будинків у Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці Київської області. Він планував отримати прибуток від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень. При цьому не здійснив реєстрацію як суб'єкт господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юрособи.

Доходи від продажу квартир та нежитлових приміщень нардеп декларував як доходи фізособи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності. При цьому застосовувалася ставка податку розміром 5% замість необхідних 18%.

З часу з 2015 по 2020 роки, за довіреністю, уповноважена особа здійснювала продаж нерухомості нардепа та перерахувала на рахунок М'ялика понад 360 мільйонів гривень доходу від цих угод.

Сам нардеп свою провину заперечує.

Нагадаємо, що у 2019 році депутат задекларував 158 квартир, гаражі, місця для паркувань та земельні ділянки у Києво-Святошинському районі, а також 314 117 гривень зарплати.