"Сидимо на деревах": російські окупанти тонуть через підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього неконтрольований скид води затоплює населені пункти. Підрив дамби вдарив і по підрозділах росіян, які базувалися у зонах затоплення.
Перехоплення розмови окупантів з'явилось у Telegram.
Окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.
"Сидимо на деревах, ледве тримаємося", - кричить один з окупантів по радіозв'язку та просить вжити заходів для порятунку.
У мережі зазначається, що це черговий доказ, що масштаб підриву дамби Каховської ГЕС був незапланований.
В Укргідроенерго повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Відомо, що був підрив машинної зали зсередини.
Росіяни підірвали гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня. Фахівці попередили, що, за попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Зараз влада евакуює людей.
Раніше ми повідомляли, що через підрив Каховської ГЕС затоплено до 80 населених пунктів.
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