"Сидимо на деревах": російські окупанти тонуть через підрив Каховської ГЕС

Що кричать окупанти

Окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

"Сидимо на деревах, ледве тримаємося", - кричить один з окупантів по радіозв'язку та просить вжити заходів для порятунку.

У мережі зазначається, що це черговий доказ, що масштаб підриву дамби Каховської ГЕС був незапланований.

Каховська ГЕС повністю зруйнована

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Відомо, що був підрив машинної зали зсередини.

Росіяни підірвали гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня. Фахівці попередили, що, за попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Зараз влада евакуює людей.