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"Сидим на деревьях": российские оккупанты тонут из-за подрыва Каховской ГЭС

Оккупанты тонут из-за подрыва Каховской ГЭС (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате этого неконтролируемый сброс воды затапливает населенные пункты. Подрыв дамбы ударил и по подразделениям россиян, базировавшимся в зонах затопления.

Перехват разговора оккупантом появился в Telegram.

Что кричат оккупанты

Оккупанты кричат в рацию, что держатся на деревьях и просят их спасти.

"Сидим на деревьях, едва держимся", - кричит один из оккупантов по радиосвязи и просит принять меры по спасению.

В сети отмечается, что это очередное доказательство того, что масштаб подрыва дамбы Каховской ГЭС был не запланирован.

Каховская ГЭС полностью разрушена

В Укргидроэнерге сообщили, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. Известно, что был подрыв машинного зала изнутри.

Россияне взорвали гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. Специалисты предупредили, что, по предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Сейчас власти эвакуируют людей.

Ранее мы сообщали, что из-за подрыва Каховской ГЭС затоплено до 80 населенных пунктов.

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