"Сиди мовчки і не повертайся": акторка та дружина військового різко висловилася про артистів-втікачів

Відома акторка висловилася про артистів-втікачів

За словами М'якенької, її дратують відомі персони, які нині перебувають за кордоном після втечі з України. Ба більше, вона радить таким чоловікам "сидіти мовчки".

"Мене це бісить. Виїхав - сиди мовчки і не повертайся в Україну. Не треба показувати, як ти ходиш по ресторанах, які там гучні концерти, як класно у Маямі тощо. Нехай хоча б грошима армії допоможуть", - заявила Євгенія.

Акторка додала, що такі ситуації дратують її й через те, що її чоловік захищає Україну, поки деякі знаменитості просто втекли.

"Зачіпає така поведінка як дружину військового. Мені болить за дитинство наших дітей, яке просто вкрали", - зізналася М'якенька.

М'якенька з сином та чоловіком (скріншот)

Обранець Євгенії - сценарист Олександр Зарубей. Він встав на захист України й небагато розповідає про те, де саме воює. Але акторка казала, що бувало й таке, коли вона не могла зв'язатися з чоловіком по 5 днів.

"Мій чоловік обрав розвідку. Зараз він удома у відпустці. Більше нічого не скажу", - пояснила вона.

Чоловік М'якенької родом з Алчевська - це місто перебуває в окупації з 2014 року. Його батьки залишилися там.

"Так, вони під окупацією, але вважають себе українцями. Перед повномасштабним вторгненням планували приїхати на день народження онука. Бабуся готувала сюрприз, але все переламала війна. Протягом трьох років онука вона бачить лише через відеозв’язок", - зазначила Євгенія.