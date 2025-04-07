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Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до Борисюка

Понеділок 07 квітня 2025 08:00
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Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до Борисюка Євген Паперний і Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України Євген Паперний став першим чоловіком Ольги Сумської та батьком її старшої доньки Антоніни. Подружжя прожило разом п’ять років, поки акторка не закохалася у Віталія Борисюка, з яким вже понад 30 років щаслива в шлюбі.

Як склалася доля Паперного і чим він займається сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Євген Паперний старший за свою колишню дружину Ольгу Сумську на 16 років. Їхній шлюб, який тривав з 1987 по 1991 рік, складно назвати щасливим.

Колись артистка розповідала, що її мати, Ганна Іванівна, не підтримувала її рішення вийти заміж за Євгена, оскільки в українському суспільстві він мав репутацію ловеласа. Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаЄвген Паперний і Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Попри це, Сумська ніколи не шкодувала про своє рішення. Сам Паперний зізнавався, що Ольга стала єдиною жінкою, якій він ніколи не зраджував. У 1990 році в подружжя народилась донька Антоніна. Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаЄвген Паперний з донькою Антоніною (фото: instagram.com/tony__pepper)

Причиною їхнього розлучення стало нове кохання Ольги - роман з Віталієм Борисюком, її колегою по театру.Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаОльга Сумська і Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Де зараз Євген Паперний

Після розлучення з артисткою, Євген одружився втретє. Його обраницею стала Тетяна, з якою він познайомився під час зйомок. Тетяна на той момент була у стосунках з іншим чоловіком, але залишила його заради актора.

З донькою Антоніною, як відомо, після розриву з Сумською він не підтримував зв'язок. Сам Паперний неодноразово зізнавався, що не телефонує і не навідує доньку.

Зараз йому 74 років. Він продовжує зніматися у кіно, а також працює актором дубляжу. Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаЄвген Паперний (скріншот)

Паперний граϵ на сцені того ж театру, що і його колишня дружина Ольга Сумська. Колишнє подружжя підтримує хороші стосунки й спілкується без конфліктів, залишивши минуле позаду.Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаЄвген Паперний, Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Артист також викладає акторську майстерність в університеті культури і мистецтв.

Навесні 2023 року Сумська на своїй сторінці у Facebook розповіла, що Євгену Васильовичу знадобилася операція з заміни суглобів. Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаЄвген Паперний, Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Відомо, що він проходив лікування коштом державної програми для літніх людей, а мер Києва Віталій Кличко допоміг забезпечити фінансування для цієї програми.Де зараз Євген Паперний - екс-чоловік Ольги Сумської, від якого вона пішла до БорисюкаЄвген Паперний переніс операцію (фото: facebook.com/osumska)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram та Facebook Ольги Сумської, Антоніни Паперної, ЖВЛ.

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