"Сиди молча и не возвращайся": актриса и жена военного резко высказалась об артистах-беглецах

Актриса Евгения Мякенькая, муж которой защищает Украину на фронте, поделилась честным мнением об известных артистах, которые уехали за границу и не возвращаются. Она призналась, что такое поведение ее задевает.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Мякенькая рассказала в интервью "Апострофу Lime".
По словам Мякенькой, ее раздражают известные персоны, которые сейчас находятся за границей после побега из Украины. Более того, она советует таким мужчинам "сидеть молча".
"Меня это бесит. Уехал - сиди молча и не возвращайся в Украину. Не надо показывать, как ты ходишь по ресторанам, какие там громкие концерты, как классно в Майами и тому подобное. Пусть хотя бы деньгами армии помогут", - заявила Евгения.
Актриса добавила, что такие ситуации раздражают ее и из-за того, что ее муж защищает Украину, пока некоторые знаменитости просто сбежали.
"Задевает такое поведение как жену военного. Мне больно за детство наших детей, которое просто украли", - призналась Мякенькая.
Избранник Евгении - сценарист Александр Зарубей. Он встал на защиту Украины и не много рассказывает о том, где именно воюет. Но актриса говорила, что бывало и такое, когда она не могла связаться с мужем по 5 дней.
"Мой муж выбрал разведку. Сейчас он дома в отпуске. Больше ничего не скажу", - пояснила она.
Муж Мякенькой родом из Алчевска - этот город находится в оккупации с 2014 года. Его родители остались там.
"Да, они под оккупацией, но считают себя украинцами. Перед полномасштабным вторжением планировали приехать на день рождения внука. Бабушка готовила сюрприз, но все переломила война. В течение трех лет внука она видит только через видеосвязь", - отметила Евгения.
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