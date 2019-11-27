Сидели и ржали: всплыли новые детали в скандале с хором Веревки

В Украине разгорелся грандиозный скандал после выступления знаменитого украинского хора Веревки на концерте "Квартал 95" во Дворце "Украина". Коллектив исполнил песню с шутками о сгоревшем доме экс-главы Национального Банка Украины Валерии Гонтаревой. После выступления хор Веревки раскритиковали за неудачные шутки.

Однако премьер Национальной оперы Украины Виктор Ящук в своем комментарии для издания "Сегодня" указал на очень важную деталь. Он порекомендовал зрителям сначала определиться, чем для Украины является хор Веревки.

"Скажите, при чем здесь артисты? Им руководство приказало во столько-то часов быть во Дворце "Украина". Вообще нам нужно определиться: чем для нас является хор Веревки? Если это национальное достояние, то давайте не будем смешивать их с грязью", - отметил украинский танцор и добавил, что самые большие критики хора сидели в первых рядах.

"Я вам так скажу: те, кто больше всех кричал, сидели там в первом ряду. Сначала ржали, а потом начали раздувать скандал", - отметил Виктор Ищук.