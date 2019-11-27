Сиділи і ржали: спливли нові деталі у скандалі з хором Верьовки

В Україні розгорівся грандіозний скандал після виступу знаменитого українського хору Верьовки на концерті "Квартал 95" у Палаці "Україна". Колектив виконав пісню з жартами про згорілий будинок екс-глави Національного Банку України Валерії Гонтарєвої. Після виступу хор Верьовки розкритикували за невдалі жарти.

Проте прем'єр Національної опери України Віктор Ящук в своєму коментарі для видання "Сьогодні" вказав на дуже важливу деталь. Він порекомендував глядачам спочатку визначитися, що для України є хор Верьовки.

"Скажіть, при чому тут артисти? Їм керівництво наказало в стільки-то годин бути в Палаці "Україна". Взагалі нам потрібно визначитися: чим для нас є хор Верьовки? Якщо це національне надбання, то давайте не будемо змішувати їх з брудом", - зазначив український танцюрист і додав, що найбільші критики хору сиділи в перших рядах.

"Я вам так скажу: ті, хто більше всіх кричав, там сиділи в першому ряду. Спочатку іржали, а потім почали роздувати скандал", - зазначив Віктор Іщук.