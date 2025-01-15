Швидше кулі, краще за літак. 5 супершвидкісних потягів світу

Shanghai Maglev

Шанхайський маглев - це не просто найбільш швидкий комерційний потяг у світі, а й справжнє технологічне диво. Потяг рухається завдяки технології магнітної левітації, що дозволяє йому уникати тертя і досягати неймовірних швидкостей.

Він здатний подолати 30 км між аеропортом Шанхаю і центром міста за 7 хвилин 20 секунд. Однак у 2021 році максимальна швидкість була обмежена до 300 км/год. Цей потяг використовує магнітні поля для ефективного руху, зменшуючи механічний знос і шум.

Шанхайський маглев (фото: Вікіпедія)

Shinkansen серії E5

Японські потяги серії Shinkansen, відомі також як "потяги-кулі", вже десятки років є символом швидкості і надійності. Серія E5, яка має максимальну швидкість до 360 км/год, є останньою в лінії цих потягів.

Вони оснащені активною підвіскою, що зменшує вібрації і забезпечує плавність руху. Потяги також оснащені системою рекуперативного гальмування, що дозволяє повертати енергію у систему живлення. Завдяки передовій конструкції та аеродинамічним особливостям, потяги серії E5 зменшують шум і тиск повітря, коли в’їжджають у тунелі.

Shinkansen серії E5 (фото: Вікіпедія)

Frecciarossa 1000

Італійський потяг Frecciarossa 1000, або "Червона стріла", є одним із флагманів високошвидкісних залізниць Італії. Цей потяг може розвивати швидкість до 354 км/год, з’єднуючи великі міста країни.

Frecciarossa оснащений мультивольтовою системою, що дозволяє йому працювати в різних європейських мережах. Висока шумоізоляція робить його одним із найтихіших потягів на швидкісних лініях. Він також має низький вплив на навколишнє середовище завдяки своїй енергоефективності.

Потяг Frecciarossa 1000 (фото: Вікіпедія)

TGV POS

TGV POS є частиною відомої серії TGV, яка вже давно стала символом високошвидкісного залізничного транспорту. Цей потяг має максимальну швидкість до 320 км/год і працює на лінії LGV Est, з’єднуючи Париж з іншими країнами Європи. Він оснащений системою подвійної напруги, що дозволяє йому працювати в різних електричних мережах.

TGV POS також має вдосконалені електричні вагони, які оптимізують аеродинаміку і підвищують ефективність. Потяг забезпечує високий рівень комфорту для пасажирів завдяки просторим сидінням і доступу до Wi-Fi.

Потяг TGV POS (фото: Вікіпедія)

Al Boraq

Al Boraq є першим високошвидкісним потягом в Африці, що з’єднує Танжер і Касабланку в Марокко. Цей потяг розвиває максимальну швидкість до 320 км/год і є значним кроком уперед у розвитку залізничної інфраструктури Африки. Al Boraq оснащений гібридною системою живлення, яка дозволяє йому працювати на різних типах залізничних ліній.

Потяг розроблений для адаптації до різних кліматичних умов Марокко, від вологого клімату на узбережжі до спекотних внутрішніх регіонів. Також у ньому реалізована система зв’язку в реальному часі, що забезпечує швидке реагування на будь-які неполадки.

Потяг Al Boraq у Танжері (фото: Вікіпедія)