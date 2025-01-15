Быстрее пули, лучше самолета. 5 суперскоростных поездов мира

В мире транспорта скорость является ключевым фактором, определяющим способы перемещения. Скорость самых быстрых поездов мира уже давно превысила психологическую отметку в 300 км/ч.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о высокоскоростных поездах, которые стали центром инноваций и технологических достижений.
Шанхайский маглев - это не просто самый быстрый коммерческий поезд в мире, но и настоящее технологическое чудо. Поезд движется благодаря технологии магнитной левитации, что позволяет ему избегать трения и достигать невероятных скоростей.
Он способен преодолеть 30 км между аэропортом Шанхая и центром города за 7 минут 20 секунд. Однако в 2021 году максимальная скорость была ограничена до 300 км/ч. Этот поезд использует магнитные поля для эффективного движения, уменьшая механический износ и шум.
Японские поезда серии Shinkansen, известные также как "поезда-пули", уже десятки лет являются символом скорости и надежности. Серия E5, которая имеет максимальную скорость до 360 км/ч, является последней в линии этих поездов.
Они оснащены активной подвеской, что уменьшает вибрации и обеспечивает плавность движения. Поезда также оснащены системой рекуперативного торможения, что позволяет возвращать энергию в систему питания. Благодаря передовой конструкции и аэродинамическим особенностям, поезда серии E5 уменьшают шум и давление воздуха, когда въезжают в тоннели.
Итальянский поезд Frecciarossa 1000, или "Красная стрела", является одним из флагманов высокоскоростных железных дорог Италии. Этот поезд может развивать скорость до 354 км/ч, соединяя крупные города страны.
Frecciarossa оснащен мультивольтовой системой, что позволяет ему работать в различных европейских сетях. Высокая шумоизоляция делает его одним из самых тихих поездов на скоростных линиях. Он также имеет низкое влияние на окружающую среду благодаря своей энергоэффективности.
TGV POS является частью известной серии TGV, которая уже давно стала символом высокоскоростного железнодорожного транспорта. Этот поезд имеет максимальную скорость до 320 км/ч и работает на линии LGV Est, соединяя Париж с другими странами Европы. Он оснащен системой двойного напряжения, что позволяет ему работать в различных электрических сетях.
TGV POS также имеет усовершенствованные электрические вагоны, которые оптимизируют аэродинамику и повышают эффективность. Поезд обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров благодаря просторным сиденьям и доступу к Wi-Fi.
Al Boraq является первым высокоскоростным поездом в Африке, соединяющим Танжер и Касабланку в Марокко. Этот поезд развивает максимальную скорость до 320 км/ч и является значительным шагом вперед в развитии железнодорожной инфраструктуры Африки. Al Boraq оснащен гибридной системой питания, которая позволяет ему работать на различных типах железнодорожных линий.
Поезд разработан для адаптации к различным климатическим условиям Марокко, от влажного климата на побережье до жарких внутренних регионов. Также в нем реализована система связи в реальном времени, что обеспечивает быстрое реагирование на любые неполадки.
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