Чим відрізняються залізниці різних європейських країн

Подорожі Європою залізницею - це зручний та ефективний спосіб пересування. Однак залізничні системи в кожній європейській країні мають свої особливості, які варто враховувати під час планування поїздки.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як влаштовані залізничні мережі в різних країнах Європи та на що слід звернути увагу туристам.

Франція

Франція відома своєю розвиненою мережею високошвидкісних поїздів TGV, які з'єднують основні міста країни та сусідні держави. Національний оператор SNCF пропонує різноманітні послуги, від швидкісних маршрутів до регіональних перевезень.

Квитки краще бронювати заздалегідь, оскільки ціни можуть змінюватися залежно від попиту та часу покупки. Для подорожей Парижем туристи можуть скористатися метро та приміськими поїздами RER, що забезпечують швидкий доступ до різних районів міста.

Варто також врахувати, що вартість проїзду в громадському транспорті може змінюватися залежно від зони та типу квитка.

Німеччина

Німеччина славиться своєю пунктуальною та ефективною залізничною системою, яку обслуговує національний оператор Deutsche Bahn (DB). Окрім DB, у країні діють регіональні та приватні перевізники, що забезпечують широкий вибір маршрутів.

Для економії коштів туристам рекомендується користуватися спеціальними пропозиціями, такими як квитки Länder-Ticket, які дозволяють подорожувати в межах певної федеральної землі за фіксовану ціну.

Варто також враховувати, що в невеликих містах вокзали можуть мати обмежені зручності, а деякі з них зачиняються на ніч. Тому плануйте свої подорожі з урахуванням розкладу роботи вокзалів та наявності сервісів.

У багатьох європейських країнах діють швидкісні сучасні потяги (фото: Freepik.com)

Італія

Італія пропонує туристам розгалужену мережу залізниць, що поєднує великі міста та мальовничі регіони. Швидкісні поїзди Frecciarossa, Frecciargento та Frecciabianca забезпечують швидке сполучення між основними містами, такими як Рим, Мілан, Флоренція та Неаполь.

Регіональні поїзди обслуговують менші населені пункти, проте можуть бути менш пунктуальними та комфортними. Квитки на швидкісні поїзди варто купувати заздалегідь для отримання кращих цін, тоді як регіональні квитки часто можна придбати без попереднього бронювання.

Іспанія

Іспанія має сучасну залізничну систему з високошвидкісними поїздами AVE, що з'єднують Мадрид, Барселону, Севілью та інші міста. Національний оператор Renfe пропонує різноманітні маршрути, включаючи регіональні та приміські сполучення. Для економії коштів туристам рекомендується слідкувати за акціями та знижками, які часто пропонуються на офіційному сайті Renfe.

Варто також враховувати, що в Іспанії існують різні типи поїздів з різним рівнем комфорту та швидкості, тому обирайте маршрут відповідно до своїх потреб. Зверніть увагу, що в деяких регіонах Іспанії діють окремі залізничні оператори, такі як Euskotren у Країні Басків, що може впливати на розклад та тарифи.

У певних країнах ЄС діють історичні залізничні маршрути (фото: Freepik.com)

Велика Британія

Залізнична система Великої Британії складається з численних приватних операторів, таких як Avanti West Coast, LNER і Great Western Railway. Мережа поїздів охоплює основні міста країни, а також менші населені пункти, забезпечуючи зручне пересування між регіонами.

Квитки рекомендується бронювати заздалегідь, особливо для подорожей високошвидкісними поїздами, такими як Eurostar, який з'єднує Лондон з Парижем і Брюсселем. Особливістю британських залізниць є розмаїття типів квитків і тарифів, тому важливо ретельно вивчити правила перед поїздкою.

Туристи також можуть насолоджуватися історичними залізничними лініями, такими як поїзди на паровій тязі, що курсують мальовничими маршрутами.