Для быстрого обеда или ужина: три простейших рецепта супа с крупами
Если вы хотите разнообразить свой рацион вкусными и полезными супами, самый простой способ - добавить в блюдо крупы. Этот ингредиент содержит много витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья организма, а готовить эти супы довольно легко.
РБК-Украина (проект Styler) собрало простые рецепты сытных супов с крупами.
Суп с гречкой и курятиной
Для того, чтобы приготовить это первое блюдо, необходимы такие ингредиенты:
- вода - 2,5 л
- куриные голени - 2-3 шт.
- морковь - 1 шт.
- картофель (среднего размера) - 2 шт.
- лук - 1 шт.
- гречка - 80 г
- растительное масло - 15 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- приправа к супу - по вкусу
Как готовить суп с гречкой и курятиной
Для того, чтобы приготовить легкий суп с гречкой, сперва нужно сварить бульон. Промойте голени и срежьте с них кожицу и пленку. Картофель почистьте и нарежьте на кубики.
Положите голени с картофелем в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на огонь. Обязательно снимайте пену, которая появится при кипении.
Почистьте лук и морковь, лук нарежьте на кубики, а морковь натрите на терке. Обжарьте лук в масле в течение 5 минут, после чего добавьте морковь. Подсолите и поперчите овощи, перемешайте зажарку. Тушите ингредиенты под крышкой еще в течение 5 минут.
Достаньте отваренные голени из супа, срежьте с них мясо и добавьте его в бульон с картофелем. Промойте гречку, переложите ее в бульон вместе с зажаркой.
Варите суп с гречкой в течение 15-18 минут, после чего добавьте специи и оставьте блюдо настаиваться в течение 15 минут. По желанию перед подачей суп з гречкой можно украсить измельченной зеленью.
Суп с перловой крупой и грибами
Чтобы приготовить суп с перловой крупой и грибами, нужны эти ингредиенты:
- вода - 2,12 л
- говяжьи кости - 200 г
- сушеные белые грибы - 20 г
- крупа перловая - 60 г
- морковь - 1 шт.
- картофель - 4 шт.
- лук - 1 шт.
- оливковое масло - 20 мл
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- лавровый лист - 1 шт.
- зелень - по вкусу
Как готовить суп с перловой крупой и грибами
Вместо мяса в этом супе используются грибы. Их нужно замочить в холодной воде на 30 минут.
Однако для наваристого бульона необходимо проварить говяжьи кости, залив их 2 л холодной воды. Доведите бульон до кипения, после чего убавьте огонь.
Почистьте лук и морковь и положите их в кастрюлю, не нарезая. Также добавьте грибы и варите суп в течение 30 минут.
Промойте в отдельной кастрюльке перловую крупу, залейте ее 120 мл воды и проварите в течение 15 минут. Тем временем почистьте картофель и нарежьте его на кубики.
Достаньте из бульона грибы и овощи, лук отложите, а остальные нарежьте на небольшие кусочки. Процедите бульон, доведите его до кипения, а затем всыпьте картофель. Варите суп в течение 15 минут, а затем добавьте перловку, нарезанные грибы и морковь.
Добавьте соль, перец и лавровый лист и проварите суп с грибами и перловой крупой еще 12-15 минут. После этого разлейте блюдо по тарелкам и посыпьте измельченной зеленью.
Суп с рисом и курятиной
Для приготовления супа с рисом и курятиной, понадобятся следующие продукты:
- куриные бедра - 2 шт.
- вода - 3-4 л
- картофель (среднего размера) - 3 шт.
- рис - 50-70 г
- морковь - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- масло подсолнечное - 1-2 ст. л.
- соль - по вкусу
- карри - 1 ч. л.
- перец - 0,5 ч. л.
- паприка - 0,5 ч. л.
- лавровый лист - 1 шт.
- черный перец горошком - 2-3 шт.
Как готовить суп с рисом и курятиной
Чтобы приготовить классический суп с рисом, залейте куриные бедра 1-2 л воды и доведите до кипения. Проварите мясо в течение 5 минут, а затем слейте первый бульон.
Залейте бедра 2 л чистой воды, добавьте черный перец горошком и лавровый лист. Варите курятину примерно 20-25 минут, до полной готовности.
Почистьте и нарежьте на кубики картофель. Рис тщательно промойте. Вытащите из бульона мясо, перец и лавровый лист, а взамен бросьте картофель и рис.
Варите рис с картофелем около 15-20 минут. Тем временем можно приготовить зажарку: для этого почистьте лук и морковь. Морковь следует натереть, а лук - измельчить ножом.
Сначала обжарьте в разогретом масле лук, затем добавьте морковь и специи. Нарежьте на кубики мясо с куриных бедер и вбросьте его в суп с рисом, добавив зажарку. Перемешайте блюдо, попробуйте его на вкус и проварите еще несколько минут для смешивания ароматов.
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При написании материала использовались такие источники: кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx", кулинарный ресурс Shuba, кулинарный YouTube-канал "Українське варево".