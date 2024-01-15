Швидко й дешево: рецепт смачного пирога, який ніколи не набридне

Що знадобиться

Такі пироги називають заливними й особливих складнощів з їхнім приготуванням немає.

Для приготування пирога знадобляться такі інгредієнти:

сметана - 220 г

борошно - 200 г

цукор - 1 ч.л

сіль - 5 г

яйця курячі - 2 шт.

олія - 40 мл

шпинат - 300 г

варені яйця - 3 шт.

смажена цибуля - 50 г

твердий сир - 200 г

Легкий спосіб приготування

Важливо подбати про те, щоб сметана була кімнатної температури. Так вона швидко вступить у реакцію із содою, яка допоможе тісту піднятися.

До яєць додайте сіль, цукор та сметану. Все ретельно перемішати та додайте соду.

Всипте борошно та знову перемішати. Якщо тісто буде загустим, додайте 2-3 ст.л води та олії.

Форму застеліть пергаментом, тісто візуально розділіть на дві частини й вилийте одну частину у форму.

Завчасно підсмажте цибулю, натріть сир та зваріть яйця для начинки. Однак, можна легко замінити ці інгредієнти тими, які вам більше подобаються.

Потім все викладіть у форму та вилийте решту тіста.

Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 35-40 хвилин.

Рецепт приготування пирога (скриншот)