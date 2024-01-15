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Швидко й дешево: рецепт смачного пирога, який ніколи не набридне

Рецепт приготування смачного пирога (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Смачний пиріг можна легко приготувати без жодних зусиль. Важливо, що тісто для нього не потребує розстоювання та вимішування. А начинку можна вибрати будь-яку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулнарної блогерки Вікторії з ніком "live_and_cooking".

Що знадобиться

Такі пироги називають заливними й особливих складнощів з їхнім приготуванням немає.

Для приготування пирога знадобляться такі інгредієнти:

  • сметана - 220 г
  • борошно - 200 г
  • цукор - 1 ч.л
  • сіль - 5 г
  • яйця курячі - 2 шт.
  • олія - 40 мл
  • шпинат - 300 г
  • варені яйця - 3 шт.
  • смажена цибуля - 50 г
  • твердий сир - 200 г

Легкий спосіб приготування

Важливо подбати про те, щоб сметана була кімнатної температури. Так вона швидко вступить у реакцію із содою, яка допоможе тісту піднятися.

До яєць додайте сіль, цукор та сметану. Все ретельно перемішати та додайте соду. 

Всипте борошно та знову перемішати. Якщо тісто буде загустим, додайте 2-3 ст.л води та олії. 

Форму застеліть пергаментом, тісто візуально розділіть на дві частини й вилийте одну частину у форму.

Завчасно підсмажте цибулю, натріть сир та зваріть яйця для начинки. Однак, можна легко замінити ці інгредієнти тими, які вам більше подобаються.

Потім все викладіть у форму та вилийте решту тіста.

Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 35-40 хвилин.

Рецепт приготування пирога (скриншот)

@live_and_cooking Можна готувати хоч кожного дня з різними начинками#простийпиріг #бюджетнийрецепт #готуювукраїні #зпростихпродуктів #солонийпиріг #швидкийрецепт оригинальный звук - Життя Любителя Готувати

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