Швидко й дешево: рецепт смачного пирога, який ніколи не набридне

Смачний пиріг можна легко приготувати без жодних зусиль. Важливо, що тісто для нього не потребує розстоювання та вимішування. А начинку можна вибрати будь-яку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулнарної блогерки Вікторії з ніком "live_and_cooking".
Такі пироги називають заливними й особливих складнощів з їхнім приготуванням немає.
Для приготування пирога знадобляться такі інгредієнти:
Важливо подбати про те, щоб сметана була кімнатної температури. Так вона швидко вступить у реакцію із содою, яка допоможе тісту піднятися.
До яєць додайте сіль, цукор та сметану. Все ретельно перемішати та додайте соду.
Всипте борошно та знову перемішати. Якщо тісто буде загустим, додайте 2-3 ст.л води та олії.
Форму застеліть пергаментом, тісто візуально розділіть на дві частини й вилийте одну частину у форму.
Завчасно підсмажте цибулю, натріть сир та зваріть яйця для начинки. Однак, можна легко замінити ці інгредієнти тими, які вам більше подобаються.
Потім все викладіть у форму та вилийте решту тіста.
Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 35-40 хвилин.
@live_and_cooking Можна готувати хоч кожного дня з різними начинками#простийпиріг #бюджетнийрецепт #готуювукраїні #зпростихпродуктів #солонийпиріг #швидкийрецепт оригинальный звук - Життя Любителя Готувати
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