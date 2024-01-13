Чудово підійде на вечерю: як приготувати мисливський шніцель з грибним соусом
Мисливський шніцель - страва класичної німецької кухні. Зазвичай його їдять з картоплею. Це смажений у паніруванні шматок телятини чи свинини, який подають під вершковим грибним соусом. Така страва стане чудовим варіантом для вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Що знадобиться для приготування
У деяких регіонах Німеччини "Jägerschnitzel" називають мисливські ковбаски у паніруванні під томатним соусом.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- свинина - 4 шт.
- часник, зубчики - 4 шт.
- гірчиця - 10 г
- борошно пшеничне - 4 ст.л
- печериці - 150 г
- цибуля - 1 шт.
- сметана - 2 ст.л
- олія соняшникова - 4 ст.л
- сіль та чорний перець - до свого смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно промити м'ясо, обсушити, відбити, посолити і поперчити. Часник подрібніть та натріть ним шніцелі і обмастіть їх гірчицею.
Далі запаніруйте в борошні і обсмажте на розігрітій з олією сковороді до рум’яної скоринки (приблизно по 5 хвилин з кожного боку).
Гриби помийте і поріжте шматочками, цибулю почистіть і подрібніть кубиками.
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте до прозорості цибулю, висипте гриби та смажте далі кілька хвилин. Потім додайте 1 ст. л борошна і сметану, налийте трохи води, посоліть, перемішайте і готуйте соус на маленькому вогні 3 хвилини.
Подавайте шніцелі до столу під грибним соусом.
Мисливський шніцель (фото: Deposit photo)
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