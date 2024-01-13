Чудово підійде на вечерю: як приготувати мисливський шніцель з грибним соусом

Мисливський шніцель - страва класичної німецької кухні. Зазвичай його їдять з картоплею. Це смажений у паніруванні шматок телятини чи свинини, який подають під вершковим грибним соусом. Така страва стане чудовим варіантом для вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Що знадобиться для приготування

У деяких регіонах Німеччини "Jägerschnitzel" називають мисливські ковбаски у паніруванні під томатним соусом.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

свинина - 4 шт.

часник, зубчики - 4 шт.

гірчиця - 10 г

борошно пшеничне - 4 ст.л

печериці - 150 г

цибуля - 1 шт.

сметана - 2 ст.л

олія соняшникова - 4 ст.л

сіль та чорний перець - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно промити м'ясо, обсушити, відбити, посолити і поперчити. Часник подрібніть та натріть ним шніцелі і обмастіть їх гірчицею.

Далі запаніруйте в борошні і обсмажте на розігрітій з олією сковороді до рум’яної скоринки (приблизно по 5 хвилин з кожного боку).

Гриби помийте і поріжте шматочками, цибулю почистіть і подрібніть кубиками.

Розігрійте сковороду з олією та обсмажте до прозорості цибулю, висипте гриби та смажте далі кілька хвилин. Потім додайте 1 ст. л борошна і сметану, налийте трохи води, посоліть, перемішайте і готуйте соус на маленькому вогні 3 хвилини.

Подавайте шніцелі до столу під грибним соусом.

Мисливський шніцель (фото: Deposit photo)