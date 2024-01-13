ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чудово підійде на вечерю: як приготувати мисливський шніцель з грибним соусом

Субота 13 січня 2024 16:14
UA EN RU
Чудово підійде на вечерю: як приготувати мисливський шніцель з грибним соусом Мисливський шніцель (фото: Deposit photo)
Автор: Тетяна Самарук

Мисливський шніцель - страва класичної німецької кухні. Зазвичай його їдять з картоплею. Це смажений у паніруванні шматок телятини чи свинини, який подають під вершковим грибним соусом. Така страва стане чудовим варіантом для вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що знадобиться для приготування

У деяких регіонах Німеччини "Jägerschnitzel" називають мисливські ковбаски у паніруванні під томатним соусом.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • свинина - 4 шт.
  • часник, зубчики - 4 шт.
  • гірчиця - 10 г
  • борошно пшеничне - 4 ст.л
  • печериці - 150 г
  • цибуля - 1 шт.
  • сметана - 2 ст.л
  • олія соняшникова - 4 ст.л
  • сіль та чорний перець - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно промити м'ясо, обсушити, відбити, посолити і поперчити. Часник подрібніть та натріть ним шніцелі і обмастіть їх гірчицею.

Далі запаніруйте в борошні і обсмажте на розігрітій з олією сковороді до рум’яної скоринки (приблизно по 5 хвилин з кожного боку).

Гриби помийте і поріжте шматочками, цибулю почистіть і подрібніть кубиками.

Розігрійте сковороду з олією та обсмажте до прозорості цибулю, висипте гриби та смажте далі кілька хвилин. Потім додайте 1 ст. л борошна і сметану, налийте трохи води, посоліть, перемішайте і готуйте соус на маленькому вогні 3 хвилини.

Подавайте шніцелі до столу під грибним соусом.

Чудово підійде на вечерю: як приготувати мисливський шніцель з грибним соусомМисливський шніцель (фото: Deposit photo)

Раніше ми повідомляли, як приготувати макаронами з курячими сердечками.

Також читайте, як вдома смачно приготувати смачні котлети по-німецьки.

Читайте РБК-Україна в Google News
гриби приготування страв приготування