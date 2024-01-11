Як приготувати макаронами з курячими сердечками: рецепт смачної і бюджетної вечері
Що приготувати на вечерю недорого - вічно актуальне питання для всіх, хто готує собі сам. Якщо фантазія вичерпалася, то можна приготувати курячі сердечка з овочами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Ірини Дімітрової.
Що знадобиться
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- серце куряче - 400 г
- цибуля - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- паста томатна - 40 г
- макарони - 250 г
- сіль, перець та зелень - до свого смаку
Спосіб приготування
Спочатку моркву і цибулю потрібно нарізати.
Сердечка добре промийте, відрізати зайве. Знову добре промийте, дати воді стекти та поріжте їх.
Перекладіть на добре розігріту сковороду з олією та обсмажте з усіх боків. Додайте цибулю та смажте до прозорості. Далі додайте моркву та обсмажте все разом до м’якості моркви.
Додайте томатну пасту й тушкуйте 3 хвилини. Залийте все водою й готуйте під кришкою до готовності (30-40 хвилин).
В кінці всипте сухі макарони та залийте водою. Додати сіль, перець і тушкуйте під кришкою до готовності макаронів.
Рецепт приготування макаронів з курячими сердечками (скриншот)
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