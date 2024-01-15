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Быстро и дешево: рецепт вкусного пирога, который никогда не надоест

Рецепт приготовления вкусного пирога (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусный пирог можно легко приготовить без всяких усилий. Важно, что тесто для него не нуждается в расстаивании и вымешивании. А начинку можно выбрать любую.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарной блогерши Виктории с ником "live_and_cooking".

Что понадобится

Такие пироги называют заливными и особых сложностей с их приготовлением нет.

Для приготовления пирога понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана - 220 г
  • мука - 200 г
  • сахар -1 ч.л
  • соль - 5 г
  • яйца куриные - 2 шт.
  • масло - 40 мл
  • шпинат - 300 г
  • вареные яйца - 3 шт.
  • жареный лук - 50 г
  • твердый сыр - 200 г

Легкий способ приготовления

Важно позаботиться о том, чтобы сметана была комнатной температуры. Так он быстро вступит в реакцию с содой, которая поможет тесту подняться.

К яйцам добавьте соль, сахар и сметану. Все тщательно перемешайте и добавьте соду.

Всыпьте муку и снова перемешайте. Если тесто будет густым, добавьте 2-3 ст.л воды и растительного масла.

Форму застелите пергаментом, тесто визуально разделите на две части и вылейте одну часть в форму.

Заранее поджарьте лук, натрите творог и сварите яйца для начинки. Однако можно легко заменить эти ингредиенты теми, которые вам больше нравятся.

Затем все выложите в форму и вылейте остальное тесто.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут.

Рецепт приготовления пирога (скриншот).

@live_and_cooking Можна готувати хоч кожного дня з різними начинками#простийпиріг #бюджетнийрецепт #готуювукраїні #зпростихпродуктів #солонийпиріг #швидкийрецепт оригинальный звук - Життя Любителя Готувати

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