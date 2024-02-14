Швидко та ситно. Ідеальний рецепт макаронів з сиром та ковбасою

Готувати макарони з сиром і ковбасою - легко та швидко. Рецептів подібної страви дуже багато, проте всі вони відрізняються своєю простотою.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як приготувати макарони з сиром і ковбасою всього за 15 хвилин, а також що вийде, якщо замість ковбаси використати сосиски й додати до них гриби.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: YouTube-канал "Просто i смачно", YouTube-канал "Кулінарні рецепти. Легкі в приготуванні страви".
Макарони з сиром і ковбасою - улюблена страва багатьох людей. Для її приготування необхідні:
Дехто полюбляє додавати до цієї страви підсмажену ріпчасту цибулю, вершкове масло, яйця або ж навіть молоко.
Класичний варіант страви (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)
Найпростіший рецепт макаронів з сиром і ковбасою не містить нічого зайвого. Для приготування цієї страви потрібно дотримуватися низки кроків.
1. Відварити макарони згідно з рецептом від виробника (у підсоленій воді).
2. Нарізати ковбасу соломкою або кубиками.
Нарізати ковбасу можна так, як вам зручно (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)
3. Підсмажити нарізану ковбасу на пательні (на середньому вогні) з використанням рослинної олії.
Головне - не пересмажити (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)
4. Допоки ковбаса смажиться, натерти твердий сир за допомогою великої тертки.
Гостра тертка - запорука успіху (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)
5. Додати відварені макарони у підсмажену ковбасу й ретельно перемішати.
Варто стежити за вогнем, аби він не був занадто великим (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)
6. Додати в отриману суміш натертий сир і ще раз ретельно все перемішати. Додати спеції - за смаком.
Сир - останній інгредієнт (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)
7. Накрити макарони кришкою і дочекатися, допоки сир повністю не розтане.
8. Викласти готову страву у тарілки й подавати до столу. За бажання її можна прикрасити зеленню або ж відвареними яйцями.
Смачного!
Якщо вищезгаданий рецепт для вас занадто простий, можна його вдосконалити й приготувати макарони з сиром, сосисками та грибами.
Для цього вам знадобляться:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати смачну домашню локшину з усього чотирьох інгредієнтів.
Читайте також, як найкраще приготувати макаронами з курячими сердечками.