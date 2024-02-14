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Швидко та ситно. Ідеальний рецепт макаронів з сиром та ковбасою

Правильно готувати макарони - нескладно (скриншот / YouTube)
Автор: Ірина Костенко

Готувати макарони з сиром і ковбасою - легко та швидко. Рецептів подібної страви дуже багато, проте всі вони відрізняються своєю простотою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як приготувати макарони з сиром і ковбасою всього за 15 хвилин, а також що вийде, якщо замість ковбаси використати сосиски й додати до них гриби.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: YouTube-канал "Просто i смачно", YouTube-канал "Кулінарні рецепти. Легкі в приготуванні страви".

Які продукти необхідні

Макарони з сиром і ковбасою - улюблена страва багатьох людей. Для її приготування необхідні:

  • макаронні вироби будь-якого сорту (крім дрібної вермішелі)
  • твердий сир (найкраще обирати сорт, який добре плавиться)
  • ковбаса (сорт залежить від уподобань)
  • рослинна олія
  • спеції (сіль, перець)

Дехто полюбляє додавати до цієї страви підсмажену ріпчасту цибулю, вершкове масло, яйця або ж навіть молоко.

Класичний варіант страви (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

Макарони з сиром і ковбасою за 15 хвилин

Найпростіший рецепт макаронів з сиром і ковбасою не містить нічого зайвого. Для приготування цієї страви потрібно дотримуватися низки кроків.

1. Відварити макарони згідно з рецептом від виробника (у підсоленій воді).

2. Нарізати ковбасу соломкою або кубиками.

Нарізати ковбасу можна так, як вам зручно (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

3. Підсмажити нарізану ковбасу на пательні (на середньому вогні) з використанням рослинної олії.

Головне - не пересмажити (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

4. Допоки ковбаса смажиться, натерти твердий сир за допомогою великої тертки.

Гостра тертка - запорука успіху (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

5. Додати відварені макарони у підсмажену ковбасу й ретельно перемішати.

Варто стежити за вогнем, аби він не був занадто великим (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

6. Додати в отриману суміш натертий сир і ще раз ретельно все перемішати. Додати спеції - за смаком.

Сир - останній інгредієнт (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

7. Накрити макарони кришкою і дочекатися, допоки сир повністю не розтане.

8. Викласти готову страву у тарілки й подавати до столу. За бажання її можна прикрасити зеленню або ж відвареними яйцями.

Смачного!

Бонус - відеорецепт макаронів із сиром, сосисками та грибами

Якщо вищезгаданий рецепт для вас занадто простий, можна його вдосконалити й приготувати макарони з сиром, сосисками та грибами.

Для цього вам знадобляться:

  • макарони - 300 г.
  • сметана - 200 г.
  • сосиски - 3 шт.
  • сир - 200г.
  • гриби - 300 г.
  • цибулина - 1 шт.
  • сіль, перець - за смаком

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати смачну домашню локшину з усього чотирьох інгредієнтів.

Читайте також, як найкраще приготувати макаронами з курячими сердечками.

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