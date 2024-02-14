Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Какие продукты необходимы

Макароны с сыром и колбасой - любимое блюдо многих людей. Для его приготовления необходимы:

макаронные изделия любого сорта (кроме мелкой вермишели)

твердый сыр (лучше выбирать сорт, который хорошо плавится)

колбаса (сорт зависит от предпочтений)

растительное масло

специи (соль, перец)

Кое-кто любит добавлять к этому блюду поджаренный репчатый лук, сливочное масло, яйца или даже молоко.

Классический вариант блюда (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

Макароны с сыром и колбасой за 15 минут

Самый простой рецепт макарон с сыром и колбасой не содержит ничего лишнего. Для приготовления этого блюда нужно придерживаться таких шагов.

1. Отварить макароны согласно рецепту от производителя (в подсоленной воде).

2. Нарезать колбасу соломкой или кубиками.

Нарезать колбасу можно так, как вам удобно (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

3. Поджарить нарезанную колбасу на сковороде (на среднем огне) с использованием растительного масла.

Главное - не пережарить (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

4. Пока колбаса жарится, натереть сыр с помощью большой терки.

Острая терка - залог успеха (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

5. Добавить отварные макароны в поджаренную колбасу и тщательно перемешать.

Следует следить за огнем, чтобы он не был слишком большим (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

6. Добавить в получившуюся смесь натертый сыр и еще раз тщательно все перемешать. Добавить специи - по вкусу.

Сыр - последний ингредиент (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

7. Накрыть макароны крышкой и дождаться, пока сыр полностью не растает.

8. Выложить готовое блюдо в тарелки и подавать на стол. При желании его можно украсить зеленью или отварными яйцами.

Приятного аппетита!

Бонус - видеорецепт макарон с сыром, сосисками и грибами

Если упомянутый выше рецепт для вас слишком прост, можно его усовершенствовать и приготовить макароны с сыром, сосисками и грибами.

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