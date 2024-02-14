Швидко та ситно. Ідеальний рецепт макаронів з сиром та ковбасою

Готувати макарони з сиром і ковбасою - легко та швидко. Рецептів подібної страви дуже багато, проте всі вони відрізняються своєю простотою.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: YouTube-канал "Просто i смачно", YouTube-канал "Кулінарні рецепти. Легкі в приготуванні страви".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як приготувати макарони з сиром і ковбасою всього за 15 хвилин, а також що вийде, якщо замість ковбаси використати сосиски й додати до них гриби.

Які продукти необхідні

Макарони з сиром і ковбасою - улюблена страва багатьох людей. Для її приготування необхідні:

макаронні вироби будь-якого сорту (крім дрібної вермішелі)

твердий сир (найкраще обирати сорт, який добре плавиться)

ковбаса (сорт залежить від уподобань)

рослинна олія

спеції (сіль, перець)

Дехто полюбляє додавати до цієї страви підсмажену ріпчасту цибулю, вершкове масло, яйця або ж навіть молоко.

Класичний варіант страви (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

Макарони з сиром і ковбасою за 15 хвилин

Найпростіший рецепт макаронів з сиром і ковбасою не містить нічого зайвого. Для приготування цієї страви потрібно дотримуватися низки кроків.

1. Відварити макарони згідно з рецептом від виробника (у підсоленій воді).

2. Нарізати ковбасу соломкою або кубиками.

Нарізати ковбасу можна так, як вам зручно (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

3. Підсмажити нарізану ковбасу на пательні (на середньому вогні) з використанням рослинної олії.

Головне - не пересмажити (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

4. Допоки ковбаса смажиться, натерти твердий сир за допомогою великої тертки.

Гостра тертка - запорука успіху (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

5. Додати відварені макарони у підсмажену ковбасу й ретельно перемішати.

Варто стежити за вогнем, аби він не був занадто великим (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

6. Додати в отриману суміш натертий сир і ще раз ретельно все перемішати. Додати спеції - за смаком.

Сир - останній інгредієнт (скріншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

7. Накрити макарони кришкою і дочекатися, допоки сир повністю не розтане.

8. Викласти готову страву у тарілки й подавати до столу. За бажання її можна прикрасити зеленню або ж відвареними яйцями.

Смачного!

Бонус - відеорецепт макаронів із сиром, сосисками та грибами

Якщо вищезгаданий рецепт для вас занадто простий, можна його вдосконалити й приготувати макарони з сиром, сосисками та грибами.

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