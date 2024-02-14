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Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Среда 14 февраля 2024 18:45
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Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой Правильно готовить макароны - несложно (скриншот / YouTube)
Автор: Ирина Костенко

Готовить макароны с сыром и колбасой - легко и быстро. Рецептов подобного блюда очень много, но все они отличаются своей простотой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как приготовить макароны с сыром и колбасой всего за 15 минут, а также, что получится, если вместо колбасы использовать сосиски и добавить к ним грибы.

При подготовке материала были использованы следующие источники: YouTube-канал "Просто i смачно", YouTube-канал "Кулінарні рецепти. Легкі в приготуванні страви".

Какие продукты необходимы

Макароны с сыром и колбасой - любимое блюдо многих людей. Для его приготовления необходимы:

  • макаронные изделия любого сорта (кроме мелкой вермишели)
  • твердый сыр (лучше выбирать сорт, который хорошо плавится)
  • колбаса (сорт зависит от предпочтений)
  • растительное масло
  • специи (соль, перец)

Кое-кто любит добавлять к этому блюду поджаренный репчатый лук, сливочное масло, яйца или даже молоко.

Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Классический вариант блюда (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

Макароны с сыром и колбасой за 15 минут

Самый простой рецепт макарон с сыром и колбасой не содержит ничего лишнего. Для приготовления этого блюда нужно придерживаться таких шагов.

1. Отварить макароны согласно рецепту от производителя (в подсоленной воде).

2. Нарезать колбасу соломкой или кубиками.

Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Нарезать колбасу можно так, как вам удобно (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

3. Поджарить нарезанную колбасу на сковороде (на среднем огне) с использованием растительного масла.

Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Главное - не пережарить (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

4. Пока колбаса жарится, натереть сыр с помощью большой терки.

Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Острая терка - залог успеха (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

5. Добавить отварные макароны в поджаренную колбасу и тщательно перемешать.

Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Следует следить за огнем, чтобы он не был слишком большим (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

6. Добавить в получившуюся смесь натертый сыр и еще раз тщательно все перемешать. Добавить специи - по вкусу.

Быстро и сытно. Идеальный рецепт макаронов с сыром и колбасой

Сыр - последний ингредиент (скриншот: youtube.com/@simple_and_delicious)

7. Накрыть макароны крышкой и дождаться, пока сыр полностью не растает.

8. Выложить готовое блюдо в тарелки и подавать на стол. При желании его можно украсить зеленью или отварными яйцами.

Приятного аппетита!

Бонус - видеорецепт макарон с сыром, сосисками и грибами

Если упомянутый выше рецепт для вас слишком прост, можно его усовершенствовать и приготовить макароны с сыром, сосисками и грибами.

Для этого вам понадобятся:

  • макароны - 300 г.
  • сметана - 200 г.
  • сосиски - 3 шт.
  • сыр - 200г.
  • грибы - 300 г.
  • луковица - 1 шт.
  • соль, перец - по вкусу

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусную домашнюю лапшу из всего четырех ингредиентов.

Читайте также, как лучше всего приготовить макароны с куриными сердечками.

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