Феєрія смаку: три рецепти ідеального сніданку на вихідні
Кожну господиню мучить питання, що приготувати на сніданок, аби родина була задоволена й сита. Особливо хочеться порадувати рідних смачними стравами на вихідних, проте серед безлічі рецептів важко вибрати найкращі.
Як швидко й смачно приготувати сніданок на вихідних, розповідаємо у матеріалі Styler.
Яєчня по-французьки в хлібі
Звична нам яєчня набуває нового смаку, якщо її приготувати за французьким рецептом. Разом зі скоринками ароматного хліба вона стає більше схожою на бутерброд.
Інгредієнти:
- 2 курячих яйця
- 2 скибочки хліба
- трохи зелені
- дрібка солі
- 20 г масла.
За бажанням страву можна прикрасити зеленню, овочами чи грибами (Фото: freepik.com)
Як приготувати:
- Виріжте м'якуш зі скибочок хліба.
- Розтопіть масло на сковороді, обсмажте на ньому хліб з двох сторін.
- Розбийте яйця у виїмку в хлібі. Посоліть й смажте до готовності.
Американські млинці
Якщо звичайні млинці уже набридли, посмажте американські, що більш відомі під назвою панкейки. Приготування займе не більше 20 хв.
Інгредієнти:
- 250 мл молока
- 3 ст. ложки олії або 40 гр. розтопленого масла
- 1 яйце
- 4 ст.л. цукру
- 1 ч.л. розпушувача
- 1/4 ч.л. солі
- 170 гр борошна
Страву притрушують цукровою пудрою (Фото: freepik.com)
Як приготувати:
- Збийте міксером або вінчиком молоко, яйця і цукор. Додайте масло, воно повинно бути трохи тепле.
- Змішайте борошно з сіллю і розпушувачем. Тоді просійте в молочно-яєчну суміш.
- Добре перемішайте, маса повинна бути однорідною.
- Розігрійте пательню, нічим не змащуючи.
Для одного панкейка вилийте на пательню 2 столові ложки тіста. Коли з’являться бульбашки, переверніть млинець необхідно. На другій стороні він смажиться швидше, тому стежте, аби не пригорів.
Солоні сирники з зеленню і манкою
Солоні сирники точно здивують вас смаком. Усі складники страви прості й доступні.
Інгредієнти:
- Сир - 500 г.
- Яйця - 2 шт.
- Манна крупа - 2 ст. л.
- Пшеничне борошно - 2 ст. л.
- Сіль - 1 ч. л.
- Кріп - 30 г
- Петрушка - 30 г
- Олія для смаження.
Солоні сирники готують із манки (Фото: freepik.com)
Як приготувати:
- У мисці збийте яйця віночком до появи піни.
- Вилийте яйця в сир.
- Додайте до сиру борошно, сіль і манну крупу, перемішайте до однорідності.
- Зелень помийте, подрібніть і вмішайте в тісто.
- Сформуйте сирники й обваляйте в борошні.
- На сковороді розігрійте олію і обсмажте сирники з двох сторін до золотистої скоринки.
Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом курячих ніжок на сковороді, смак яких зводить розуму.
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