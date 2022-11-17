Быстро и просто: рецепты полезных бутербродов, когда нет времени готовить

Но кто сказал, что бутерброд может быть только таким?

Все любят бутерброды, ведь это быстро, вкусно и просто. Но в этом списке нет упоминания о пользе. На самом деле, витаминов и минералов в куске хлеба с колбасой вы почти не найдете.

Styler делится с вами рецептами скорых и питательных бутербродов на каждый день. Детальнее в нашем материале.

Для того чтобы бутерброд был действительно питательным, а не просто "забил" желудок, его нужно формировать как полноценное блюдо с соблюдением количества белков, жиров и углеводов. Звучит сложно, но на деле просто. Разбираемся пошагово.

Какой хлеб выбрать?

Чаще всего для бутербродов берут обычный белый хлеб, однако он недостаточно полезен. Гораздо лучше отдать предпочтение хлебу с отрубями, семенами и изготовленному из первосортной пшеницы. На полках магазинов он обычно называется цельнозерновым.

Но не хлебом единственным! В качестве основы можно также брать хлебцы, лаваш, питу, овсяномлин, вафлю или соленые оладьи. В таком случае это будет хлебобулочное изделие, спеченное собственноручно.

Хлеб - это фундамент пользы вашего бутерброда (фото: Freepik)

Добавляем белок

Белок - это основа вашего бутерброда, его главный ингредиент. Вариантов того, каким он может быть, уйма, поэтому по своему вкусу вы точно что-то найдете.

Источником протеина в бутерброде может стать слабосоленая или запеченная рыба, отварное или запеченное мясо, птица. Хорошим вариантом также будет паштет из субпродуктов или печень трески, минтая.

Если вы предпочитаете молочные продукты, тогда смело кладите кусок кисломолочного сыра. А для любителей яиц подойдет отварное или жареное.

Вегетарианцы и веганы могут использовать хумус или тофу.

Основой сэндвича может стать даже нежирный шашлык (фото: Freepik)

Важные жиры

Полезные жиры являются неотъемлемой частью нашего организма, поэтому их также следует добавлять к каждому блюду в разном виде. Бутерброд - не исключение.

В нем жир может быть в виде сливочного или плавленого творога, авокадо, орехов или ореховой пасты и растительного масла.

Клетчатка

Диетологи советуют употреблять в пищу овощи и фрукты три-четыре раза в сутки. Если перечислить это на ежедневное потребление пищи, выходит, что на каждой вашей тарелке за день должна быть клетчатка.

В бутерброд ее тоже можно добавить. Просто выбирайте свои любимые овощи, фрукты и ягоды и кладите в остальные ингредиенты. Не удивляйтесь наличию фруктов и ягод, ведь никто не запрещает приготовить сладкий сэндвич.

Приправьте ваш бутерброд нежирным соусом или греческим йогуртом, специями и пробуйте.

К бутерброду будет хорошо подходить горчица или горчичный соус (фото: Freepik)