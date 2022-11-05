Як зробити пасти тахіні та хумус, які дуже дорого коштують у супермаркетах

Пасти тахіні та хумус - смачні та корисні для здоров'я. У них містяться вітаміни, мікроелементи та мінерали. В українських супермаркетах обидві пасти коштують досить дорого, і якщо хумус за ціною більш-менш доступний, то тахіні – дуже дорогий продукт.

Як приготувати ці пасти самостійно – читайте у матеріалі Styler нижче.

Тахіні

Тахіні – це однорідна кунжутна паста, яку регулярно їдять у країнах Близького Сходу. Без тахіні не обходяться свята, її додають у холодні та гарячі страви, а ще з неї роблять популярні східні солодощі.

Паста тахіні додає енергії та сил, чудово перетравлюється, підтримує здоров'я шкіри. У ній міститься багато кальцію, що зміцнює кістки та покращує стан нігтів. Також у тахіні є рослинний білок. Ця паста зміцнює імунітет, покращує роботу травної системи та регулює обмін речовин.

А ще в тахіні є антиоксиданти, які запобігають ранньому старінню шкіри та позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи.

Приготувати пасту тахіні можна самостійно. Вам потрібен кунжут та оливкова олія.

Поставте суху сковороду на вогонь. Насипте 100 г кунжуту та обсмажуйте до золотистого кольору (15 хвилин) на середньому вогні. Регулярно помішуйте.

Дайте йому охолонути, пересипте в чашу блендера і на максимальній швидкості перебийте до однорідного стану. На стінах чаші має проступити олія з насіння. Додайте 1 столову ложку оливкової олії та ще раз збийте.

Зберігати таку пасту можна у холодильнику до 1 місяця.

Фото: Паста тахіні (freepik.com)

Хумус

Ще одна традиційна паста на Близькому Сході, що готується на основі нуту. Ця паста користується популярністю в Ізраїлі, Лівані, Туреччині, Греції та на Кіпрі. Цю пасту називають суперпродуктом, так у ній міститься величезна кількість вітамінів, білок та клітковина.

Хумус допомагає схуднути, знижує рівень холестерину в крові, допомагає при профілактиці діабету та серцево-судинних захворювань. Ця паста має низький глікемічний індекс при великій кількості складних вуглеводів.

Ще в хумусі багато антиоксидантів, які уповільнюють старіння А фолієва кислота (В9), дуже важлива для жінок.

Найпростішим рецептом хумусу поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

Вам знадобляться:

250 г нуту

2-3 зубчики часнику

3 ст. ложки лимонного соку

1/3 ч. ложки зіри

3 ст. ложки пасти тахіні

3-4 ст. ложки оливкової олії

½ ч. ложки солі

Нут промийте кілька разів під проточною водою та замочіть на 3-4 години (а краще на ніч). Потім зваріть його у підсоленій воді до готовності. У готовому вигляді горох можна легко розплющити.

Злийте воду від нуту в окрему ємність, вона ще знадобиться. У відвареній нут додайте тахіні.

Потім подрібнений часник, сіль (0,5 ч. ложки) та сік лимона. Потім додайте зіру та оливкову олію. Перекладіть у чашу блендера і перебийте до однорідного стану. Консистенцію та смак можна регулювати за допомогою солі, лимонного соку та відвару після нуту.