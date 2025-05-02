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Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилин

П'ятниця 02 травня 2025 07:40
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Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилин Рецепти корисних страв, які готуються швидко (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли немає часу на приготування складних страв, але хочеться харчуватись корисно, то вихід є. Названо прості та швидкі рецепти, які подарують енергію та готуються всього 5-10 хвилин

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Хлібці з арахісовою пастою

Хлібці з арахісовою пастою, бананом та йогуртом - це швидкий, смачний і поживний перекус або сніданок.

Інгредієнти:

  • хлібці (рисові, житні, або інші на вибір) - 2-3 шт. або батон
  • арахісова паста - 2-3 ст. л.
  • банан - 1 шт.
  • йогурт (натуральний або грецький) - 2-3 ст. л.
  • за бажанням: мед, кориця, горіхи, насіння чіа, ягоди

Намажте кожен хлібець арахісовою пастою. Банан наріжте кружальцями і викладіть поверх пасти.

За бажанням додайте трохи меду, посипте корицею або насінням чіа. Їжте одразу з йогуртом.

Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилинХлібці з арахісовою пастою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Макарони з сиром та овочами

Інгредієнти:

  • макарони - 200 г
  • сир 5% (творог або зернистий) - 150 г
  • овочі - на вибір
  • сіль, перець - за смаком
  • зелень (петрушка, кріп) - за бажанням

Зваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та викладіть макарони на тарілку, додайте сир і перемішайте. Якщо сир сухий, можна додати трішки молока або води для ніжнішої текстури.

Біля макаронів викладіть будь-які овочі.

Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилин

Макарони з сиром та овочами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Чіа-пудинг з пюре

Інгредієнти:

  • 2 склянки рослинного молока (наприклад, мигдальне, кокосове, вівсяне)
  • 3 ст. л. насіння чіа
  • персикове пюре або будь-яке інше

У мисці або банці змішайте молоко, насіння чіа та, за бажанням. Добре перемішайте і залиште на 5-10 хвилин, потім знову перемішайте (щоб чіа не злиплися).

На дно склянки викладіть чіа-пудинг, а зверху персиковим пюре.

Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилинЧіа-пудинг з пюре (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат з Моцарелою

Інгредієнти:

  • 2 яйця (зварені вкруту)
  • 100 г сиру Моцарелла
  • 10-12 помідорів чері
  • жменя свіжої зелені (петрушка, кріп, базилік або мікс салатів)
  • 1-2 ст. ложки оливкової олії (або іншої на ваш смак)
  • сіль, перець - за смаком

Зваріть яйця, остудіть та наріжте шматочками або кружечками. Помийте помідори чері та розріжте навпіл. Моцареллу розріжте, якщо вона великими шматками.

Змішайте всі інгредієнти в мисці, заправте олією, додайте сіль та перець. За бажанням можете додати бальзамічний оцет або лимонний сік для кислинки.

Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилинСалат з Моцарелою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Сир з арахісовою пастою та ягодами

Інгредієнти:

  • 200 г сиру (творогу або сиру з низьким вмістом жиру)
  • 1 ст.л арахісової пасти
  • 1 стиглий банан
  • 50 г свіжих ягід (малина, полуниця, чорниця або інші на ваш смак)

Очистіть банан та наріжте його на дрібні шматочки. В мисці змішайте сир з арахісовою пастою до однорідної маси.

Додайте шматочки банана до сирної маси та обережно перемішайте. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, дайте їм трохи розморозитися перед додаванням до сиру.

Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилинСир з арахісовою пастою та ягодами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

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