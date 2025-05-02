Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилин

Коли немає часу на приготування складних страв, але хочеться харчуватись корисно, то вихід є. Названо прості та швидкі рецепти, які подарують енергію та готуються всього 5-10 хвилин

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Хлібці з арахісовою пастою

Хлібці з арахісовою пастою, бананом та йогуртом - це швидкий, смачний і поживний перекус або сніданок.

Інгредієнти:

хлібці (рисові, житні, або інші на вибір) - 2-3 шт. або батон

арахісова паста - 2-3 ст. л.

банан - 1 шт.

йогурт (натуральний або грецький) - 2-3 ст. л.

за бажанням: мед, кориця, горіхи, насіння чіа, ягоди

Намажте кожен хлібець арахісовою пастою. Банан наріжте кружальцями і викладіть поверх пасти.

За бажанням додайте трохи меду, посипте корицею або насінням чіа. Їжте одразу з йогуртом.

Хлібці з арахісовою пастою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Макарони з сиром та овочами

Інгредієнти:

макарони - 200 г

сир 5% (творог або зернистий) - 150 г

овочі - на вибір

сіль, перець - за смаком

зелень (петрушка, кріп) - за бажанням

Зваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та викладіть макарони на тарілку, додайте сир і перемішайте. Якщо сир сухий, можна додати трішки молока або води для ніжнішої текстури.

Біля макаронів викладіть будь-які овочі.

Макарони з сиром та овочами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Чіа-пудинг з пюре

Інгредієнти:

2 склянки рослинного молока (наприклад, мигдальне, кокосове, вівсяне)

3 ст. л. насіння чіа

персикове пюре або будь-яке інше

У мисці або банці змішайте молоко, насіння чіа та, за бажанням. Добре перемішайте і залиште на 5-10 хвилин, потім знову перемішайте (щоб чіа не злиплися).

На дно склянки викладіть чіа-пудинг, а зверху персиковим пюре.

Чіа-пудинг з пюре (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат з Моцарелою

Інгредієнти:

2 яйця (зварені вкруту)

100 г сиру Моцарелла

10-12 помідорів чері

жменя свіжої зелені (петрушка, кріп, базилік або мікс салатів)

1-2 ст. ложки оливкової олії (або іншої на ваш смак)

сіль, перець - за смаком

Зваріть яйця, остудіть та наріжте шматочками або кружечками. Помийте помідори чері та розріжте навпіл. Моцареллу розріжте, якщо вона великими шматками.

Змішайте всі інгредієнти в мисці, заправте олією, додайте сіль та перець. За бажанням можете додати бальзамічний оцет або лимонний сік для кислинки.

Салат з Моцарелою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Сир з арахісовою пастою та ягодами

Інгредієнти:

200 г сиру (творогу або сиру з низьким вмістом жиру)

1 ст.л арахісової пасти

1 стиглий банан

50 г свіжих ягід (малина, полуниця, чорниця або інші на ваш смак)

Очистіть банан та наріжте його на дрібні шматочки. В мисці змішайте сир з арахісовою пастою до однорідної маси.

Додайте шматочки банана до сирної маси та обережно перемішайте. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, дайте їм трохи розморозитися перед додаванням до сиру.

Сир з арахісовою пастою та ягодами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)