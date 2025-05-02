Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилин
Коли немає часу на приготування складних страв, але хочеться харчуватись корисно, то вихід є. Названо прості та швидкі рецепти, які подарують енергію та готуються всього 5-10 хвилин
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Хлібці з арахісовою пастою
Хлібці з арахісовою пастою, бананом та йогуртом - це швидкий, смачний і поживний перекус або сніданок.
Інгредієнти:
- хлібці (рисові, житні, або інші на вибір) - 2-3 шт. або батон
- арахісова паста - 2-3 ст. л.
- банан - 1 шт.
- йогурт (натуральний або грецький) - 2-3 ст. л.
- за бажанням: мед, кориця, горіхи, насіння чіа, ягоди
Намажте кожен хлібець арахісовою пастою. Банан наріжте кружальцями і викладіть поверх пасти.
За бажанням додайте трохи меду, посипте корицею або насінням чіа. Їжте одразу з йогуртом.
Хлібці з арахісовою пастою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Макарони з сиром та овочами
Інгредієнти:
- макарони - 200 г
- сир 5% (творог або зернистий) - 150 г
- овочі - на вибір
- сіль, перець - за смаком
- зелень (петрушка, кріп) - за бажанням
Зваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та викладіть макарони на тарілку, додайте сир і перемішайте. Якщо сир сухий, можна додати трішки молока або води для ніжнішої текстури.
Біля макаронів викладіть будь-які овочі.
Макарони з сиром та овочами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Чіа-пудинг з пюре
Інгредієнти:
- 2 склянки рослинного молока (наприклад, мигдальне, кокосове, вівсяне)
- 3 ст. л. насіння чіа
- персикове пюре або будь-яке інше
У мисці або банці змішайте молоко, насіння чіа та, за бажанням. Добре перемішайте і залиште на 5-10 хвилин, потім знову перемішайте (щоб чіа не злиплися).
На дно склянки викладіть чіа-пудинг, а зверху персиковим пюре.
Чіа-пудинг з пюре (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат з Моцарелою
Інгредієнти:
- 2 яйця (зварені вкруту)
- 100 г сиру Моцарелла
- 10-12 помідорів чері
- жменя свіжої зелені (петрушка, кріп, базилік або мікс салатів)
- 1-2 ст. ложки оливкової олії (або іншої на ваш смак)
- сіль, перець - за смаком
Зваріть яйця, остудіть та наріжте шматочками або кружечками. Помийте помідори чері та розріжте навпіл. Моцареллу розріжте, якщо вона великими шматками.
Змішайте всі інгредієнти в мисці, заправте олією, додайте сіль та перець. За бажанням можете додати бальзамічний оцет або лимонний сік для кислинки.
Салат з Моцарелою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Сир з арахісовою пастою та ягодами
Інгредієнти:
- 200 г сиру (творогу або сиру з низьким вмістом жиру)
- 1 ст.л арахісової пасти
- 1 стиглий банан
- 50 г свіжих ягід (малина, полуниця, чорниця або інші на ваш смак)
Очистіть банан та наріжте його на дрібні шматочки. В мисці змішайте сир з арахісовою пастою до однорідної маси.
Додайте шматочки банана до сирної маси та обережно перемішайте. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, дайте їм трохи розморозитися перед додаванням до сиру.
Сир з арахісовою пастою та ягодами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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