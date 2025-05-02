Быстро, вкусно и полезно: топ-5 блюд, которые готовятся всего 10 минут
Когда нет времени на приготовление сложных блюд, но хочется питаться полезно, то выход есть. Названы простые и быстрые рецепты, которые подарят энергию и готовятся всего 5-10 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Хлебцы с арахисовой пастой
Хлебцы с арахисовой пастой, бананом и йогуртом - это быстрый, вкусный и питательный перекус или завтрак.
Ингредиенты:
- хлебцы (рисовые, ржаные, или другие на выбор) - 2-3 шт. или батон
- арахисовая паста - 2-3 ст. л.
- банан - 1 шт.
- йогурт (натуральный или греческий) - 2-3 ст. л.
- по желанию: мед, корица, орехи, семена чиа, ягоды
Намажьте каждый хлебец арахисовой пастой. Банан нарежьте кружочками и выложите поверх пасты.
По желанию добавьте немного меда, посыпьте корицей или семенами чиа. Ешьте сразу с йогуртом.
Хлебцы с арахисовой пастой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Макароны с сыром и овощами
Ингредиенты:
- макароны - 200 г
- творог 5% (творог или зернистый) - 150 г
- овощи - на выбор
- соль, перец - по вкусу
- зелень (петрушка, укроп) - по желанию
Сварите макароны в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и выложите макароны на тарелку, добавьте сыр и перемешайте. Если сыр сухой, можно добавить немного молока или воды для более нежной текстуры.
Возле макарон выложите любые овощи.
Макароны с сыром и овощами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Чиа-пудинг с пюре
Ингредиенты:
- 2 стакана растительного молока (например, миндальное, кокосовое, овсяное)
- 3 ст. л. семян чиа
- персиковое пюре или любое другое
В миске или банке смешайте молоко, семена чиа и, по желанию. Хорошо перемешайте и оставьте на 5-10 минут, затем снова перемешайте (чтобы чиа не слиплись).
На дно стакана выложите чиа-пудинг, а сверху персиковым пюре.
Чиа-пудинг с пюре (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат с Моцареллой
Ингредиенты:
- 2 яйца (сваренные вкрутую)
- 100 г сыра Моцарелла
- 10-12 помидоров черри
- горсть свежей зелени (петрушка, укроп, базилик или микс салатов)
- 1-2 ст. ложки оливкового масла (или другого на ваш вкус)
- соль, перец - по вкусу
Сварите яйца, остудите и нарежьте кусочками или кружочками. Помойте помидоры черри и разрежьте пополам. Моцареллу разрежьте, если она крупными кусками.
Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте маслом, добавьте соль и перец. По желанию можете добавить бальзамический уксус или лимонный сок для кислинки.
Салат с Моцареллой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Сыр с арахисовой пастой и ягодами
Ингредиенты:
- 200 г сыра (творога или сыра с низким содержанием жира)
- 1 ст.л арахисовой пасты
- 1 спелый банан
- 50 г свежих ягод (малина, клубника, черника или другие на ваш вкус)
Очистите банан и нарежьте его на мелкие кусочки. В миске смешайте творог с арахисовой пастой до однородной массы.
Добавьте кусочки банана к творожной массе и осторожно перемешайте. Если вы используете замороженные ягоды, дайте им немного разморозиться перед добавлением в творог.
Творог с арахисовой пастой и ягодами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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