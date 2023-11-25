Швидко, ситно і дуже смачно: як приготувати вершковий суп із фрикадельками

Господині люблять швидкі страви, бо іноді просто не вистачає часу на приготування за складним рецептом. Саме таким є вершковий суп із фрикадельками - він вариться всього пів години.

Рецептом страви ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Anny Cooking в Instagram .

Додайте подрібнену картоплю, плавлений сирок і решту спецій. Варіть до готовності картоплі. Смачного!

Для фрикадельок з'єднайте усі інгредієнти, добре перемішайте і за допомогою чайної ложки сформуйте фрикадельки. У сковороді підсмажте моркву, а тоді додайте цибулю. У кип'яток додайте моркву, горошок, фрикадельки і готуйте приблизно 15 хвилин.

"Зберігайте рецепт найсмачнішого супчику із фрикадельками, який готується лише 30 хвилин. Страва швидка, ситна і, звісно, що дуже смачна", - каже кулінар.

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