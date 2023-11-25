UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швидко, ситно і дуже смачно: як приготувати вершковий суп із фрикадельками

Як приготувати вершковий суп із фрикадельок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Господині люблять швидкі страви, бо іноді просто не вистачає часу на приготування за складним рецептом. Саме таким є вершковий суп із фрикадельками - він вариться всього пів години.

Рецептом страви ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Anny Cooking в Instagram.

Вершковий суп з фрикадельками

"Зберігайте рецепт найсмачнішого супчику із фрикадельками, який готується лише 30 хвилин. Страва швидка, ситна і, звісно, що дуже смачна", - каже кулінар.

Інгредієнти на 2 л супу:

  • 1-1,5 л води
  • 4-5 картоплин
  • 150 г зеленого горошку (за бажанням)
  • 1/2 цибулі
  • 1 середня морква
  • 2-3 зубчики часнику
  • 100 г плавленого сиру

Для фрикадельок:

  • 400 г фаршу
  • 1/2 цибулі
  • 1 зубчик часнику
  • паприка
  • 1 ст. л. сухарів
  • олія
  • сіль і перець
  • зелень

Як приготувати

Для фрикадельок з'єднайте усі інгредієнти, добре перемішайте і за допомогою чайної ложки сформуйте фрикадельки. У сковороді підсмажте моркву, а тоді додайте цибулю. У кип'яток додайте моркву, горошок, фрикадельки і готуйте приблизно 15 хвилин.

Додайте подрібнену картоплю, плавлений сирок і решту спецій. Варіть до готовності картоплі. Смачного!

 

Раніше ми писали про те, як приготувати скумбрію, щоб аж танула у роті.

Читайте також про те, як приготувати квашену капусту швидкого посолу.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухнярецепи