Ця запечена скумбрія буде танути у роті: простий рецепт

Скумбрія - це дуже корисна риба, завдяки вмісту Омега-3, її треба включати в раціон щонайменше раз на тиждень. Пропонуємо вам приготувати запечену рибку в гірчичному соусі.

Інгредієнти для страви

Скумбрія 2 шт.

Цибуля 1 шт.

Майонез 2 ст. л.

Соєвий соус 3 ст. л.

Гірчиця 2 ст. л.

Зелень за смаком

Покрокове приготування

Очистіть скумбрію від нутрощів, добре вимийте і наріжте на порційні шматочки.

Наріжте півкільцями цибулю і приготуйте соус. Для цього змішайте гірчицю, майонез та соєвий соус до однорідної маси. Додайте в соус цибулю і змішайте його з нарізаними шматочками риби. Скумбрії потрібно буде постояти хвилин 30, щоб добре промаринуватися.

Перекладіть рибу у форму для запікання та відправте в духовку на 20–30 хвилин. Температуру встановіть на рівні 170 градусів. Дочекайтеся поки скумбрія трохи підрум'яниться. Готово! І не забудьте додати зелень. Смачного!

Рецепт смачної скумбрії в духовці (фото: Консервація. Кулінарія)