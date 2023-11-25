Быстро, сытно и очень вкусно: как приготовить сливочный суп с фрикадельками

Хозяйки любят быстрые блюда, потому что иногда просто не хватает времени на приготовление сложного рецепта. Именно таким является сливочный суп с фрикадельками - он варится всего пол часа.

Рецептом блюда делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Anny Cooking в Instagram .

Добавьте измельченный картофель, плавленый сырок и остальные специи. Варите до готовности картофеля. Приятного аппетита!

Для фрикаделек соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте и с помощью чайной ложки сформуйте фрикадельки. В сковороде поджарьте морковь, затем добавьте лук. В кипяток добавьте морковь, горошек, фрикадельку и готовьте примерно 15 минут.

"Сохраняйте рецепт самого вкусного супчика с фрикадельками, который готовится всего 30 минут. Блюдо быстрое, сытное и, конечно, очень вкусное", - говорит кулинар.

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